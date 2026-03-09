Недорогой смартфон с аккумулятором 7000 мАч: представлен Realme C83 5G (фото)

Компания Realme анонсировала ультрабюджетный смартфон C83 5G. Аппарат получил емкую батарею на 7000 мАч и дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Новинка пополнила линейку доступных устройств C-серии. Гаджет выделяется прочным корпусом с защитой от падений по стандарту MIL-STD 810H, пишет GSMArena.

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым IPS-экраном. Разрешение дисплея составляет HD+, пиковая яркость — 900 нит. Сенсорный слой работает с частотой дискретизации 180 Гц. Вычислительной платформой стал чип MediaTek Dimensity 6300. Объем оперативной памяти формата LPDDR4X составляет до 6 ГБ. Встроенный накопитель стандарта eMMC 5.1 имеет емкость до 128 ГБ. Память расширяется картой microSD объемом до 2 ТБ.

На задней панели расположена 13-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.2 и светодиодной вспышкой. Разрешение фронтального модуля — 5 Мп. Телефон работает под управлением операционной системы Android 16 с оболочкой Realme UI 7.0.

Цвета Realme C83 5G Фото: Realme

Аккумулятор на 7000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт. Вес устройства равен 212 граммам. Толщина корпуса составляет 8,4 мм, предусмотрена защита от пыли и влаги по стандарту IP64.

Из прочих особенностей отмечаются боковой сканер отпечатков пальцев, разъем 3,5 мм для наушников и один динамик. Аппарат поддерживает две SIM-карты, сети 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и GPS. Цветовые варианты корпуса — Blooming Purple и Sprouting Green.

Цены всех конфигураций Realme C83 5G:

4/64 ГБ — 145 долларов.

4/128 ГБ — 160 долларов.

6/128 ГБ — 190 долларов.

