Недорогий смартфон з акумулятором 7000 мАг: представлений Realme C83 5G (фото)

Компанія Realme анонсувала ультрабюджетний смартфон C83 5G. Апарат отримав ємну батарею на 7000 мАг і дисплей із частотою оновлення 144 Гц.

Новинка поповнила лінійку доступних пристроїв C-серії. Гаджет виділяється міцним корпусом із захистом від падінь за стандартом MIL-STD 810H, пише GSMArena.

Смартфон оснащений 6,8-дюймовим IPS-екраном. Роздільна здатність дисплея становить HD+, пікова яскравість — 900 ніт. Сенсорний шар працює з частотою дискретизації 180 Гц. Обчислювальною платформою став чип MediaTek Dimensity 6300. Обсяг оперативної пам'яті формату LPDDR4X становить до 6 ГБ. Вбудований накопичувач стандарту eMMC 5.1 має ємність до 128 ГБ. Пам'ять розширюється картою microSD об'ємом до 2 ТБ.

На задній панелі розташована 13-мегапіксельна камера з діафрагмою f/2.2 і світлодіодним спалахом. Роздільна здатність фронтального модуля — 5 Мп. Телефон працює під управлінням операційної системи Android 16 з оболонкою Realme UI 7.0.

Кольори Realme C83 5G Фото: Realme

Акумулятор на 7000 мАг підтримує дротову зарядку потужністю 15 Вт. Вага пристрою дорівнює 212 грамам. Товщина корпусу становить 8,4 мм, передбачено захист від пилу і вологи за стандартом IP64.

З інших особливостей відзначаються бічний сканер відбитків пальців, роз'єм 3,5 мм для навушників і один динамік. Апарат підтримує дві SIM-карти, мережі 5G, дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.3 і GPS. Кольорові варіанти корпусу — Blooming Purple і Sprouting Green.

Ціни всіх конфігурацій Realme C83 5G:

4/64 ГБ — 145 доларів.

4/128 ГБ — 160 доларів.

6/128 ГБ — 190 доларів.

