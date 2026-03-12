Цензура, запрет СМИ и преследования: исследователи оценили свободу интернета в РФ и Украине

Международная неправительственная организация Freedom House обнародовала свой ежегодный отчет "Свобода в мире", который охватывает 208 стран. В пятерку государств с наиболее цензурированным интернетом вошли Беларусь, Россия, Иран, Китай и Мьянма.

По случаю Всемирного дня борьбы с киберцензурой Фокус исследовал данные Freedom House, сравнив уровень киберсвободы Украины и России в 2025 году.

Украина

Украина получила 62/100 баллов в рейтинге свободы в интернете от Freedom House. Оценка базируется на шкале от 0 до 100, где 0 — это наименьший уровень свободы, а 100 — максимальный уровень свободы. Стоит заметить, что аналитики не учитывали ситуацию на оккупированных территориях.

В отчете сказано, что в течение 2025 года война существенно влияла на свободу интернета в Украине. Атаки ВС РФ нанесли серьезный ущерб интернет-инфраструктуре, а правительство продолжало блокировать российские и пророссийские ресурсы, включая блоги, новостные издания и страницы в социальных сетях.

"Кибератаки российских субъектов на государственные учреждения, критическую инфраструктуру и средства массовой информации оставались привычным явлением", — констатировали во Freedom House.

Россия

В 2025 году Россия достигла нового минимума свободы интернета, уступив по уровню ограничений только Ирану, Китаю и Мьянме. Freedom House оценила уровень киберсвободы в РФ на 17/100 баллов. Для сравнения, Иран получил 13/100 баллов, а Мьянма и Китай по 9/100 баллов.

Как отмечают исследователи, в 2025 году РФ усилила усилия по изоляции населения от глобальной сети. В мае 2025 года российские власти начали ограничивать интернет, ссылаясь на необходимость защиты от украинских дронов. В течение года сообщалось о перебоях в сети РФ, вызванных попытками россиян протестировать "отечественный интернет".

Согласно отчету, Роскомнадзор продолжал блокировать новостные сайты и другие иностранные платформы. Российские госорганы также активно отслеживали тех, кто критиковал власти РФ в интернете. Более того, суды вынесли ряд постановлений о заключении пользователей, которые критиковали вторжение РФ в Украину и осуждали российские власти по другим причинам.

"С момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские власти усилили ограничения прав и свобод личности, чтобы подавить внутреннее инакомыслие", — отметили во Freedom House.

Напомним, в 2025 году Венгрия заблокировала 12 украинских СМИ после того, как Киев запретил ряд иностранных, в частности венгерских, ресурсов.

Фокус также сообщал, что Государственный департамент США работает над порталом, который позволит пользователям в ЕС и других регионах просматривать контент, запрещенный их правительствами.