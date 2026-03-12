Цензура, заборона ЗМІ та переслідування: дослідники оцінили свободу інтернету в РФ та Україні

Міжнародна неурядова організація Freedom House оприлюднила свій щорічний звіт "Свобода у світі", який охоплює 208 країн. У п’ятірку держав з найбільш цензурованим інтернетом увійшли Білорусь, Росія, Іран, Китай та М'янма.

З нагоди Всесвітнього дня боротьби з кіберцензурою Фокус дослідив дані Freedom House, порівнявши рівень кіберсвободи Україні та Росії у 2025 році.

Україна

Україна отримала 62/100 балів у рейтингу свободи в інтернеті від Freedom House. Оцінка базується на шкалі від 0 до 100, де 0 — це найменший рівень свободи, а 100 — максимальний рівень свободи. Варто зауважити, що аналітики не враховували ситуацію на окупованих територіях.

У звіті сказано, що впродовж 2025 року війна суттєво впливала на свободу інтернету в Україні. Атаки ЗС РФ завдали серйозної шкоди інтернет-інфраструктурі, а уряд продовжував блокувати російські та проросійські ресурси, включаючи блоги, новинні видання та сторінки в соціальних мережах.

"Кібератаки російських суб'єктів на державні установи, критичну інфраструктуру та засоби масової інформації залишалися звичним явищем", — констатували у Freedom House.

Росія

У 2025 році Росія досягла нового мінімуму свободи інтернету, поступившись за рівнем обмежень лише Ірану, Китаю та М'янмі. Freedom House оцінила рівень кіберсвободи у РФ на 17/100 балів. Для порівняння, Іран отримав 13/100 балів, а М'янма та Китай по 9/100 балів.

Як зазначають дослідники, у 2025 році РФ посилила зусилля з ізоляції населення від глобальної мережі. У травні 2025 року російська влада почала обмежувати інтернет, посилаючись на необхідність захисту від українських дронів. Впродовж року повідомлялося про перебої в мережі РФ, спричинені спробами росіян протестувати "вітчизняний інтернет".

Згідно зі звітом, Роскомнагляд продовжував блокувати новинні сайти та інші іноземні платформи. Російські держоргани також активно відстежували тих, хто критикував владу РФ в інтернеті. Ба більше, суди винесли низку постанов про ув'язнення користувачів, які критикували вторгнення РФ в Україну та засуджували російську владу з інших причин.

"З моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року російська влада посилила обмеження прав і свобод особистості, щоб придушити внутрішнє інакомислення" — наголосили у Freedom House.

Нагадаємо, у 2025 році Угорщина заблокувала 12 українських ЗМІ після того, як Київ заборонив низку іноземних, зокрема угорських, ресурсів.

Фокус також повідомляв, що Державний департамент США працює над порталом, який дозволить користувачам у ЄС та інших регіонах переглядати контент, заборонений їхніми урядами.