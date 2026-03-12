В Польше сорвали кибератаку на ядерный центр: под подозрением Иран

В Польше предотвратили кибератаку на Национальный центр ядерных исследований, который занимается исследованиями в сфере атомной энергетики и физики. В польском правительстве заявили, что к попытке взлома могут быть причастны хакеры, связанные с Ираном.

Министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский заявил частному вещателю TVN24+, что нападение на Национальный центр ядерных исследований Польши произошло в течение последних нескольких дней, сообщает информационное агентство Reuters в четверг, 12 декабря.

"Атака, возможно, и не была масштабной, однако была попытка прорвать систему безопасности, которую удалось остановить. Соответствующие службы уже работают. Первые идентификации векторов проникновения, то есть тех мест, откуда осуществлялась атака на центр, связаны с Ираном. Когда появится окончательная информация и службы ее проверят, мы ее проанализируем, однако есть много признаков того, что атака могла осуществляться с территории Ирана", — сказал Гавковский, добавив, что центр находится в безопасности.

Центр проводит исследования в области ядерной энергетики, субатомной физики и смежных отраслей. Польша не имеет ядерного оружия и строит свою первую атомную электростанцию.

Польша также утверждает, что стала объектом многочисленных кибератак с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Москва неоднократно отрицала свою причастность к этому.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация об активном наращивании ядерного потенциала Китая. По данным американских экспертов, Пекин продолжает увеличивать количество ракет. Он проводит испытания ядерного оружия малой мощности, которые могут осуществляться скрытно. Аналитики считают, что Китай расширяет свой арсенал для возможных военных сценариев.

Ранее мы также информировали, что в США в свое время едва не произошла масштабная ядерная катастрофа из-за технической аварии на ракетном комплексе. В 1980 году в штате Арканзас взорвалась межконтинентальная ракета Titan II с ядерной боеголовкой. Это произошло после того, как во время технического обслуживания в шахту случайно упала насадка гаечного ключа, пробившая топливный бак.