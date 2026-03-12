У Польщі зірвали кібератаку на ядерний центр: під підозрою Іран

У Польщі запобігли кібератаці на Національний центр ядерних досліджень, який займається дослідженнями у сфері атомної енергетики та фізики. У польському уряді заявили, що за до спроби злому можуть бути причетні хакери, пов’язані з Іраном.

Міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський заявив приватному мовнику TVN24+, що напад на Національний центр ядерних досліджень Польщі стався протягом останніх кількох днів, повідомляє інформаційне агентство Reuters у четвер, 12 грудня.

"Атака, можливо, й не була масштабною, однак була спроба прорвати систему безпеки, яку вдалося зупинити. Відповідні служби вже працюють. Перші ідентифікації векторів проникнення, тобто тих місць, звідки здійснювалася атака на центр, пов’язані з Іраном. Коли з’явиться остаточна інформація і служби її перевірять, ми її проаналізуємо, однак є багато ознак того, що атака могла здійснюватися з території Ірану", — сказав Гавковський, додавши, що центр перебуває у безпеці.

Центр проводить дослідження в галузі ядерної енергетики, субатомної фізики та суміжних галузей. Польща не має ядерної зброї та будує свою першу атомну електростанцію.

Польща також стверджує, що стала об'єктом численних кібератак з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Москва неодноразово заперечувала свою причетність до цього.

