"Середняк" с отличной камерой и большим дисплеем: представлен Motorola Edge 70 Fusion+

Motorola пополнила среднебюджетную серию смартфонов моделью Edge 70 Fusion+. Новинка позиционируется как улучшенная версия базового Edge 70 Fusion с акцентом на съемке.

Аппарат сохранил главные достоинства этой серии, включая премиальный изогнутый экран и надежную защиту от воды. Кроме того, заявлены интересные апгрейды камер и улучшенный процессор от Qualcomm, пишет GSMArena.

На задней панели установлены три фотосенсора: главный 50-мегапиксельный Sony Lytia 710, сверхширокоугольный (50 Мп) и телеобъектив (10 Мп) с 3-кратным оптическим зумом для портретов и съемки удаленных объектов. Спереди в наличии 50-мегапиксельный селфи-модуль.

За производительность отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Платформа работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Дисплей — 6,8-дюймовая AMOLED-матрица, изогнутая со всех четырех сторон. Панель обладает разрешением FHD+ и сверхвысокой частотой обновления до 144 Гц. Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает быструю проводную зарядку на 68 Вт.

Цвета Motorola Edge 70 Fusion+ Фото: Motorola

Корпус смартфона защищен от пыли и воды по максимальным стандартам IP68 и IP69 (выдерживает струи под высоким давлением). Из коробки предустановлена ОС Android 16. Motorola Edge 70 Fusion+ доступен в двух фирменных цветах с сертификацией Pantone: Orient Blue (темно-синий) и Blue Surf (серо-голубой).

Цена единственной конфигурации (12/256 ГБ) составляет $571.

В настоящее время релиз состоялся в Бразилии, но ожидается, что вскоре модель появится и на других рынках.

