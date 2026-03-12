"Середняк" з відмінною камерою і великим дисплеєм: представлено Motorola Edge 70 Fusion+

Motorola поповнила середньобюджетну серію смартфонів моделлю Edge 70 Fusion+. Новинка позиціонується як поліпшена версія базового Edge 70 Fusion з акцентом на зйомці.

Апарат зберіг головні переваги цієї серії, зокрема преміальний вигнутий екран і надійний захист від води. Крім того, заявлені цікаві апгрейди камер і покращений процесор від Qualcomm, пише GSMArena.

На задній панелі встановлено три фотосенсори: головний 50-мегапіксельний Sony Lytia 710, надширококутний (50 Мп) і телеоб'єктив (10 Мп) з 3-кратним оптичним зумом для портретів і зйомки віддалених об'єктів. Спереду в наявності 50-мегапіксельний селфі-модуль.

За продуктивність відповідає чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Платформа працює в парі з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ сховища. Дисплей — 6,8-дюймова AMOLED-матриця, вигнута з усіх чотирьох сторін. Панель має роздільну здатність FHD+ і надвисоку частоту оновлення до 144 Гц. Акумулятор ємністю 5200 мАг підтримує швидку дротову зарядку на 68 Вт.

Кольори Motorola Edge 70 Fusion+ Фото: Motorola

Корпус смартфона захищений від пилу і води за максимальними стандартами IP68 і IP69 (витримує струмені під високим тиском). З коробки встановлено ОС Android 16. Motorola Edge 70 Fusion+ доступний у двох фірмових кольорах із сертифікацією Pantone: Orient Blue (темно-синій) і Blue Surf (сіро-блакитний).

Ціна єдиної конфігурації (12/256 ГБ) становить $571.

Наразі реліз відбувся в Бразилії, але очікується, що незабаром модель з'явиться і на інших ринках.

