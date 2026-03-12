Vivo X300s получит самую емкую батарею в серии: что известно о смартфоне (фото)

Vivo официально подтвердила ключевые характеристики грядущего смартфона X300s. Одной из главных особенностей устройства станет аккумулятор рекордной для этой линейки емкости — 7100 мАч.

Информацию о новинке раскрыл менеджер по продуктам Vivo Хань Босяо в социальной сети Weibo. Смартфон будет представлять собой увеличенную версию базовой модели X300. Ожидается, что релиз состоится в ближайшее время одновременно с выходом флагмана X300 Ultra, пишет Gizmochina.

Аккумулятор емкостью 7100 мАч изготовлен с применением технологии кремниевых анодов четвертого поколения. Для сравнения, прошлогодняя модель X200s оснащалась батареей на 6200 мАч. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Также заявлена поддержка обходной зарядки, которая теперь работает не только во время игр, но и при повседневных задачах, таких как просмотр видео. Дополнительно внедрена система энергосбережения MicroPower Genie 2.0, способная восстанавливать незавершенные процессы после внезапного выключения телефона из-за разряда батареи.

Другие особенности Vivo X300s: дисплей 6,78" 144 Гц и стереодинамики с повышенной детализацией звука Фото: Vivo

За быстродействие смартфона, по слухам, будет отвечать процессор MediaTek Dimensity 9500. Для предотвращения перегрева инженеры установили увеличенную испарительную камеру Ice Pulse Fluid VC.

В качестве экрана используется 6,78-дюймовая плоская AMOLED-матрица (панель BOE Q10+) с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Дисплей поддерживает технологию Circular Polarization Light 2.0 для снижения нагрузки на глаза. За безопасность отвечает ультразвуковой сканер отпечатков, который работает на 15% быстрее и распознает даже влажные пальцы.

На задней панели разместится блок камер с главным 200-мегапиксельным сенсором. Согласно утечкам, его дополнят 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив. Фронтальная камера получит разрешение 50 Мп.

Из других особенностей заявлены симметричные стереодинамики с улучшенной детализацией звука в играх, X-осевой вибромотор для приятной тактильной отдачи и поддержка стандарта передачи данных USB 3.2 Gen1. Корпус смартфона защищен от влаги и пыли по стандартам IP68 и IP69.

