Vivo X300s отримає найбільш ємну батарею в серії: що відомо про смартфон (фото)

Vivo офіційно підтвердила ключові характеристики майбутнього смартфона X300s. Однією з головних особливостей пристрою стане акумулятор рекордної для цієї лінійки ємності — 7100 мАг.

Інформацію про новинку розкрив менеджер з продуктів Vivo Хань Босяо в соціальній мережі Weibo. Смартфон буде являти собою збільшену версію базової моделі X300. Очікується, що реліз відбудеться найближчим часом одночасно з виходом флагмана X300 Ultra, пише Gizmochina.

Акумулятор ємністю 7100 мАг виготовлений із застосуванням технології кремнієвих анодів четвертого покоління. Для порівняння, торішня модель X200s оснащувалася батареєю на 6200 мАг. Смартфон підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт. Також заявлена підтримка обхідної зарядки, яка тепер працює не тільки під час ігор, але і при повсякденних завданнях, таких як перегляд відео. Додатково впроваджено систему енергозбереження MicroPower Genie 2.0, здатну відновлювати незавершені процеси після раптового вимкнення телефону через розряд батареї.

Відео дня

Інші особливості Vivo X300s: дисплей 6,78" 144 Гц і стереодинаміки з підвищеною деталізацією звуку Фото: Vivo

За швидкодію смартфона, за чутками, відповідатиме процесор MediaTek Dimensity 9500. Для запобігання перегріву інженери встановили збільшену випарну камеру Ice Pulse Fluid VC.

Як екран використовується 6,78-дюймова плоска AMOLED-матриця (панель BOE Q10+) з роздільною здатністю 1.5K і частотою оновлення 144 Гц. Дисплей підтримує технологію Circular Polarization Light 2.0 для зниження навантаження на очі. За безпеку відповідає ультразвуковий сканер відбитків, який працює на 15% швидше і розпізнає навіть вологі пальці.

На задній панелі розміститься блок камер з головним 200-мегапіксельним сенсором. Згідно з витоками, його доповнять 50-мегапіксельна надширококутна камера і 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив. Фронтальна камера отримає роздільну здатність 50 Мп.

З інших особливостей заявлені симетричні стереодинаміки з поліпшеною деталізацією звуку в іграх, X-осьовий вібромотор для приємної тактильної віддачі і підтримка стандарту передачі даних USB 3.2 Gen1. Корпус смартфона захищений від вологи та пилу за стандартами IP68 і IP69.

Раніше повідомляли про вдалий смартфон середнього класу з потужною АКБ. Vivo представила смартфон V70. Апарат отримав преміальний дизайн, ємний акумулятор нового типу і відмінну селфі-камеру.

Також нещодавно головний камерофон 2026 року показали в дії. Vivo анонсувала смартфон X300 Ultra на виставці MWC 2026. Новинка обіцяє стати безкомпромісним фотофлагманом. Чималу увагу приділили і професійній відеозйомці.