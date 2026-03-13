До 9000 мАч: Xiaomi раскрыла рекордные емкости аккумуляторов Poco X8 Pro и X8 Pro Max (фото)

Бренд Poco, принадлежащий Xiaomi, официально подтвердил параметры батарей смартфонов X8 Pro и X8 Pro Max.

При этом в сеть уже утекли другие ожидаемые спецификации грядущих смартфонов, сообщает GSMArena. Презентация новинок ожидается 17 марта.

Poco X8 Pro оснащен АКБ на 6500 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт. Предусмотрена функция реверсивной зарядки на 27 Вт для других гаджетов. Что касается Poco X8 Pro Max емкость батареи зависит от региона продаж. На большинстве рынков смартфон получит аккумулятор на 8500 мАч. А специально для Индии предусмотрена версия на 9000 мАч. Мощность зарядки аналогична базовой модели.

По слухам, процессором в X8 Pro выступит MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Дисплей телефона представлен 6,59-дюймовой AMOLED-матрицей. с разрешением 2756х1268xпикселей и частотой обновления 120 Гц. Объем оперативной памяти, в зависимости от версии, равен 12 или 16 ГБ. Емкость внутреннего накопителя стандарта UFS 4.1 составит 256 или 512 ГБ. Камера двойная: основной сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и 8-мегапиксельный "сверхширик". Разрешение селфи-камеры — 20 Мп.

Poco X8 Pro Max уже тестируют обозреватели, чтобы поделиться впечатлениями к моменту релиза Фото: gsmarena.com

Компания также подтвердила выпуск лимитированной версии устройства X8 Pro Iron Man Edition.

В старшей модели X8 Pro Max аппаратной основой послужит мощный чип MediaTek Dimensity 9500s. Диагональ AMOLED-экрана увеличена до 6,83 дюйма. Разрешение матрицы составляет 2772х1280 пикселей. Конфигурации памяти и характеристики модулей камер полностью идентичны младшей версии. Из других отличий — наличие модуля Wi-Fi 7 и ультразвукового сканера отпечатков пальцев.

Оба телефона получат прочные корпуса с защитой от воды и пыли по стандартам IP68/IP69K. А в качестве ОС предустановят Android 16 с пользовательским интерфейсом HyperOS 3.

Ранее сообщалось, что новый бюджетный смартфон Xiaomi приятно удивил. Xiaomi недавно выпустила Poco M8 5G — главный потенциальный хит в доступном сегменте. Гаджет получил неплохое "железо", яркий дисплей и приличный аккумулятор, хотя пару компромиссов ради снижения цены все же нашлись.

Также Фокус писал, что этот недорогой Xiaomi не имеет плохих отзывов. Redmi Note 15 заслужил высокие оценки покупателей за приятные характеристики по умеренной цене.