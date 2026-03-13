До 9000 мАг: Xiaomi розкрила рекордні ємності акумуляторів Poco X8 Pro і X8 Pro Max (фото)

Бренд Poco, що належить Xiaomi, офіційно підтвердив параметри батарей смартфонів X8 Pro і X8 Pro Max.

При цьому в мережу вже витекли інші очікувані специфікації прийдешніх смартфонів, повідомляє GSMArena. Презентація новинок очікується 17 березня.

Poco X8 Pro оснащений АКБ на 6500 мАг і підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт. Передбачена функція реверсивної зарядки на 27 Вт для інших гаджетів. Що стосується Poco X8 Pro Max ємність батареї залежить від регіону продажів. На більшості ринків смартфон отримає акумулятор на 8500 мАг. А спеціально для Індії передбачена версія на 9000 мАг. Потужність зарядки аналогічна базовій моделі.

З чуток, процесором у X8 Pro виступить MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Дисплей телефону представлений 6,59-дюймовою AMOLED-матрицею. з роздільною здатністю 2756х1268xпікселів і частотою оновлення 120 Гц. Об'єм оперативної пам'яті, залежно від версії, дорівнює 12 або 16 ГБ. Ємність внутрішнього накопичувача стандарту UFS 4.1 складе 256 або 512 ГБ. Камера подвійна: основний сенсор на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS) і 8-мегапіксельний "надширик". Роздільна здатність селфі-камери — 20 Мп.

Poco X8 Pro Max уже тестують оглядачі, щоб поділитися враженнями до моменту релізу Фото: gsmarena.com

Компанія також підтвердила випуск лімітованої версії пристрою X8 Pro Iron Man Edition.

У старшій моделі X8 Pro Max апаратною основою послужить потужний чип MediaTek Dimensity 9500s. Діагональ AMOLED-екрана збільшена до 6,83 дюйма. Роздільна здатність матриці становить 2772х1280 пікселів. Конфігурації пам'яті та характеристики модулів камер повністю ідентичні молодшій версії. З інших відмінностей — наявність модуля Wi-Fi 7 і ультразвукового сканера відбитків пальців.

Обидва телефони отримають міцні корпуси із захистом від води і пилу за стандартами IP68/IP69K. А в якості ОС встановлять Android 16 з призначеним для користувача інтерфейсом HyperOS 3.

Раніше повідомлялося, що новий бюджетний смартфон Xiaomi приємно здивував. Xiaomi нещодавно випустила Poco M8 5G — головний потенційний хіт у доступному сегменті. Гаджет отримав непогане "залізо", яскравий дисплей і пристойний акумулятор, хоча кілька компромісів заради зниження ціни все ж знайшлися.

Також Фокус писав, що цей недорогий Xiaomi не має поганих відгуків. Redmi Note 15 заслужив високі оцінки покупців за приємні характеристики за помірною ціною.