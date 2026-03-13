Какие бюджетные смартфоны не стоит покупать: эксперт поделился несколькими советами

Большинство крупных производителей смартфонов сегодня имеют в своем ассортименте модели с очень привлекательными ценами. Однако к некоторым бюджетным телефонам стоит относиться с осторожностью.

Для тех, кто хочет приобрести бюджетный смартфон с достойными характеристиками, специалист по технологиям Джулиан Чоккатту дал два совета в статье для Wired.

Прежде всего автор призывает выбирать брендовые модели, даже если речь идет о недорогом телефоне. В сети можно найти много дешевых смартфонов от неизвестных производителей, но важно убедиться, что бренд предлагает достойный уровень безопасности, или по крайней мере имеет какой-то опыт выпуска исправлений ошибок.

"Вы же собираетесь загрузить свой телефон личной информацией и фотографиями", — подчеркнул Чоккатту.

Кроме того, эксперт советует избегать смартфонов "предыдущего поколения". Старые устройства могут вскоре перестать получать обновления, если уже не перестали. При этом стоят такие телефоны не намного дешевле новых бюджетных моделей.

"Вот почему я не рекомендую телефоны серии Motorola Moto G 2024 года или раньше — возможно, вам также стоит пропустить некоторые модели 2025 года, такие как Moto G 2025, поскольку его преемник уже вышел", — пояснил Чоккатту.

