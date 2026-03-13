Які бюджетні смартфони не варто купувати: експерт поділився кількома порадами

Більшість великих виробників смартфонів сьогодні мають у своєму асортименті моделі з дуже привабливими цінами. Однак до деяких бюджетних телефонів варто ставитись з обережністю.

Для тих, хто хоче придбати бюджетний смартфон з достойними характеристиками, фахівець з технологій Джуліан Чоккатту дав дві поради у статті для Wired.

Насамперед автор закликає обирати брендові моделі, навіть якщо йдеться про недорогий телефон. В мережі можна знайти багато дешевих смартфонів від невідомих виробників, але важливо переконатися, що бренд пропонує достойний рівень безпеки, або принаймні має якийсь досвід випуску виправлень помилок.

"Ви ж збираєтеся завантажити свій телефон особистою інформацією та фотографіями", — наголосив Чоккатту.

Окрім того, експерт радить уникати смартфонів "попереднього покоління". Старі пристрої можуть незабаром перестати отримувати оновлення, якщо вже не перестали. При цьому коштують такі телефони не набагато дешевше за нові бюджетні моделі.

"Ось чому я не рекомендую телефони серії Motorola Moto G 2024 року або раніше — можливо, вам також варто пропустити деякі моделі 2025 року, як-от Moto G 2025, оскільки його наступник вже вийшов", — пояснив Чоккатту.

