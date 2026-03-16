Что происходит с USB-флешками спустя годы бездействия: эксперт проверил сохранность файлов

USB-накопители принято считать ненадежными хранилищами, которые довольно скоро теряют записанную информацию без подключения к ПК. Результаты многолетнего эксперимента опровергли это мнение, доказывая стойкость качественной флеш-памяти к длительному бездействию.

Детали исследования опубликовал портал Tom's Hardware. Техноблогер Закари Вэнс начал свой тест в 2020 году. Он приобрел десять накопителей Kingston Digital DataTraveler SE9 объемом 32 ГБ, полностью заполнил их массивом случайных данных и оставил храниться в обычном шкафу при контролируемой комнатной температуре.

План проверок рассчитан на 27 лет. В 2026 году состоялся пятый этап тестирования, охвативший половину всех накопителей. Результат оказался многообещающим: спустя шесть лет бездействия эксперт не зафиксировал никаких проблем. Все устройства прочитались без ошибок, продемонстрировав нулевую степень деградации данных.

Відео дня

Впрочем, не все подобные тесты проходят идеально. Журналисты для контраста привели еще один случай от пользователя Carnildo, который купил три дешевые флешки PNY и Lexar на крупной распродаже. Один накопитель он оставил на промерзающем зимой чердаке, второй держал отключенным в комнате, а третий периодически подключал к компьютеру. Спустя всего год все три аксессуара показали повреждение файлов. Примечательно, что наибольший процент ошибок выдала именно комнатная отключенная флешка, а наименьший — активно используемая.

Столь полярные результаты объясняются качеством памяти в разных продуктах. Актуальный отраслевой стандарт JEDEC JESD47 обязывает производителей чипов проводить стресс-тесты, имитирующие сохранность данных в течение десяти лет при температуре 55 градусов. Однако для массовых потребительских USB-устройств этим правилам необязательно следовать юридически. Многие малозвестные бренды экономят, устанавливая низкокачественную память.

Эксперты резюмируют: сохранность файлов в первую очередь зависит от качества самого USB-накопителя и условий окружающей среды. Для длительного хранения данных стоит использовать продукцию надежных брендов, избегать "безымянных" и слишком дешевых флешек, хранить их при стабильной комнатной температуре и создавать резервные копии важной информации.

