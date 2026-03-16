Що відбувається з USB-флешками через роки без живлення: експерт перевірив збереження файлів

USB-накопичувачі заведено вважати ненадійними сховищами, які досить скоро втрачають записану інформацію без підключення до ПК. Результати багаторічного експерименту спростували цю думку, доводячи стійкість якісної флеш-пам'яті до тривалої бездіяльності.

Деталі дослідження опублікував портал Tom's Hardware. Техноблогер Закарі Венс почав свій тест у 2020 році. Він придбав десять накопичувачів Kingston Digital DataTraveler SE9 об'ємом 32 ГБ, повністю заповнив їх масивом випадкових даних і залишив зберігатися у звичайній шафі за контрольованої кімнатної температури.

План перевірок розрахований на 27 років. У 2026 році відбувся п'ятий етап тестування, що охопив половину всіх накопичувачів. Результат виявився багатообіцяючим: через шість років бездіяльності експерт не зафіксував жодних проблем. Усі пристрої прочиталися без помилок, продемонструвавши нульовий ступінь деградації даних.

Утім, не всі подібні тести проходять ідеально. Журналісти для контрасту навели ще один випадок від користувача Carnildo, який купив три дешеві флешки PNY і Lexar на великому розпродажі. Один накопичувач він залишив на горищі, що промерзає взимку, другий тримав відключеним у кімнаті, а третій періодично підключав до комп'ютера. Лише через рік усі три аксесуари показали пошкодження файлів. Примітно, що найбільший відсоток помилок видала саме кімнатна відключена флешка, а найменший — активно використовувана.

Настільки полярні результати пояснюються якістю пам'яті в різних продуктах. Актуальний галузевий стандарт JEDEC JESD47 зобов'язує виробників чипів проводити стрес-тести, що імітують збереження даних протягом десяти років за температури 55 градусів. Однак для масових споживчих USB-пристроїв цим правилам необов'язково слідувати юридично. Багато маловідомих брендів економлять, встановлюючи низькоякісну пам'ять.

Експерти резюмують: збереження файлів насамперед залежить від якості самого USB-накопичувача та умов навколишнього середовища. Для тривалого зберігання даних варто використовувати продукцію надійних брендів, уникати "безіменних" і надто дешевих флешок, зберігати їх за стабільної кімнатної температури та створювати резервні копії важливої інформації.

