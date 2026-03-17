Этот смартфон умеет снимать кино: мощную функцию Vivo X300 Ultra показали вживую (фото)

Компания Vivo раскрыла профессиональные возможности видеосъемки будущего флагмана X300 Ultra. Смартфон получит поддержку записи 10-битного видео в формате Log с разрешением 4K при частоте 120 кадров в секунду.

Анонс новинки ожидается 30 марта. О кинематографических функциях устройства рассказал менеджер по продуктам бренда Хань Босяо, пишет Gizmochina.

Съемка на уровне кинокамер

Разработчики удвоили частоту кадров по сравнению с предыдущим поколением X200 Pro. Запись в формате 4K 120fps Log теперь доступна на всех трех тыльных камерах устройства. Это снимает технические ограничения при выборе фокусного расстояния. Пользователи получают единообразный исходный материал независимо от используемого объектива.

Формат Log расширяет динамический диапазон, а высокая частота кадров обеспечивает плавность картинки. Вдобавок опция дает операторам больше свободы при замедлении видео на этапе монтажа.

Відео дня

Кинематографический режим Vivo X300 Utra (изображение в этом режиме неяркое потому что формат 10 bit Log нужен для ручной цветокоррекции посфактум) Фото: Vivo

Профессиональный интерфейс и цветокоррекция

Приложение камеры получило обновленный режим Professional Video Mode с переработанным интерфейсом. На экране отображается структурированная информация о параметрах съемки с возможностью их ручной настройки. Система позволяет применять цветовые профили 3D LUT в реальном времени. Это избавляет пользователя от необходимости ждать этапа постобработки для оценки цвета в кадре.

Смартфон поддерживает кодирование видео APV 422. Этот стандарт гарантирует более широкий цветовой охват. Отснятый материал легко интегрируется в рабочие процессы цветокоррекции ACES. Данная система широко применяется в кинопроизводстве. Решение упрощает совместную работу смартфона с полноценными кинокамерами на съемочной площадке.

Ожидается, что на мартовской презентации компания также покажет базовую модель смартфона X300s и планшет Pad 6 Pro.

Ранее сообщалось, что Vivo X300s получит самую емкую батарею в серии. Vivo официально подтвердила ключевые характеристики грядущего смартфона X300s. Одной из главных особенностей устройства станет аккумулятор рекордной для этой линейки емкости — 7100 мАч.

