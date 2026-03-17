Цей смартфон вміє знімати кіно: потужну функцію Vivo X300 Ultra показали наживо (фото)

Компанія Vivo розкрила професійні можливості відеозйомки майбутнього флагмана X300 Ultra. Смартфон отримає підтримку запису 10-бітного відео у форматі Log з роздільною здатністю 4K при частоті 120 кадрів за секунду.

Анонс новинки очікується 30 березня. Про кінематографічні функції пристрою розповів менеджер із продуктів бренду Хань Босяо, пише Gizmochina.

Зйомка на рівні кінокамер

Розробники подвоїли частоту кадрів порівняно з попереднім поколінням X200 Pro. Запис у форматі 4K 120fps Log тепер доступний на всіх трьох тильних камерах пристрою. Це знімає технічні обмеження при виборі фокусної відстані. Користувачі отримують однаковий вихідний матеріал незалежно від використовуваного об'єктива.

Формат Log розширює динамічний діапазон, а висока частота кадрів забезпечує плавність картинки. До того ж опція дає операторам більше свободи під час уповільнення відео на етапі монтажу.

Кінематографічний режим Vivo X300 Utra (зображення в цьому режимі неяскраве, бо формат 10 bit Log потрібен для ручної кольорокорекції постфактум) Фото: Vivo

Професійний інтерфейс і кольорокорекція

Додаток камери отримав оновлений режим Professional Video Mode з переробленим інтерфейсом. На екрані відображається структурована інформація про параметри зйомки з можливістю їх ручного налаштування. Система дає змогу застосовувати колірні профілі 3D LUT у реальному часі. Це позбавляє користувача необхідності чекати етапу постобробки для оцінки кольору в кадрі.

Смартфон підтримує кодування відео APV 422. Цей стандарт гарантує ширше колірне охоплення. Відзнятий матеріал легко інтегрується в робочі процеси кольорокорекції ACES. Ця система широко застосовується в кіновиробництві. Рішення спрощує спільну роботу смартфона з повноцінними кінокамерами на знімальному майданчику.

Очікується, що на березневій презентації компанія також покаже базову модель смартфона X300s і планшет Pad 6 Pro.

Раніше повідомлялося, що Vivo X300s отримає найбільш ємну батарею в серії. Vivo офіційно підтвердила ключові характеристики майбутнього смартфона X300s. Однією з головних особливостей пристрою стане акумулятор рекордної для цієї лінійки ємності — 7100 мАг.

