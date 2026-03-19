"Настоящий инженерный прорыв": на что способен новейший тяжелый беспилотник Firefly (видео)

Американская компания Parallel Flight Technologies разработала беспилотник Firefly, использующий запатентованную параллельную гибридную электрическую мультироторную систему движения (PHEM).

Дрон Firefly недавно получил разрешение на коммерческие операции с крупными грузами в воздушном пространстве США. Это стало важной вехой для летательных аппаратов с гибридным двигателем, сообщает UAVHQ.

Испытания дрона Firefly

Как отмечают в издании, спрос на тяжелые грузовые дроны растет во многих сферах. Кроме военных операций, эти БПЛА используются для тушения лесных пожаров, инспекции инфраструктуры и логистики в чрезвычайных ситуациях.

"Это важный шаг для нашей команды и наших клиентов. Освобождение 44807 подтверждает архитектуру безопасности, дизайн системы и зрелость нашей платформы", — сказал генеральный директор Parallel Flight Крейг Стивенс.

В чем особенность дрона Firefly

Беспилотник Firefly превосходит большинство обычных коммерческих дронов благодаря своей системе движения PHEM. Она сочетает топливо и электроэнергию, обеспечивая до 10 раз большую продолжительность полета, чем у БПЛА, работающих исключительно от аккумуляторов. Это критически важно для миссий, требующих длительного времени полета.

БПЛА помещается в пикап и может разворачиваться двумя людьми. В отличие от дронов на аккумуляторах, которым необходимо тщательно распределять энергопотребление между силовой установкой и системами полезной нагрузки, Firefly может работать с требовательным оборудованием, таким как датчики LiDAR, тепловизионные массивы или коммуникационное ретрансляционное оборудование, не жертвуя продолжительностью полета.

Технические характеристики Firefly:

грузоподъемность — до 45 кг;

продолжительность полета — в 10 раз дольше, чем у эквивалентных электрических БПЛА;

генерация энергии — до 2 киловатт непрерывной мощности во время полета;

скорость — 100-160 км/ч.

"Система привода PHEM — это настоящий инженерный прорыв в этой области. В последовательных гибридах аккумулятор заряжается с помощью генератора. В параллельных гибридах бензиновый двигатель и электродвигатель работают одновременно на каждом роторе, что принципиально эффективнее и обеспечивает настоящую резервность на уровне каждого ротора", — отметил эксперт портала DroneXL Рафаэль Суарес.

Сообщается, что эта архитектура защищена пятью патентами. Военно-морские силы США выделили 3,74 миллиона долларов на ее адаптацию для использования на кораблях.

