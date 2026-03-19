"Справжній інженерний прорив": на що здатен новітній важкий безпілотник Firefly (відео)
Американська компанія Parallel Flight Technologies розробила безпілотник Firefly, що використовує запатентовану паралельну гібридну електричну мультироторну систему руху (PHEM).
Дрон Firefly нещодавно отримав дозвіл на комерційні операції з великими вантажами в повітряному просторі США. Це стало важливою віхою для літальних апаратів з гібридним двигуном, повідомляє UAVHQ.
Як зазначають у виданні, попит на важкі вантажні дрони зростає в багатьох сферах. Окрім військових операцій, ці БПЛА використовуються для гасіння лісових пожеж, інспекції інфраструктури та логістики у надзвичайних ситуаціях.
"Це важливий крок для нашої команди та наших клієнтів. Звільнення 44807 підтверджує архітектуру безпеки, дизайн системи та зрілість нашої платформи", — сказав генеральний директор Parallel Flight Крейг Стівенс.
В чому особливість дрона Firefly
Безпілотник Firefly перевершує більшість звичайних комерційних дронів завдяки своїй системі руху PHEM. Вона поєднує паливо та електроенергію, забезпечуючи до 10 разів довшу тривалість польоту, ніж у БПЛА, що працюють виключно від акумуляторів. Це критично важливо для місій, що потребують тривалого часу польоту.Важливо
БПЛА поміщається в пікап та може розгортатися двома людьми. На відміну від дронів на акумуляторах, яким необхідно ретельно розподіляти енергоспоживання між силовою установкою та системами корисного навантаження, Firefly може працювати з вимогливим обладнанням, таким як датчики LiDAR, тепловізійні масиви або комунікаційне ретрансляційне обладнання, не жертвуючи тривалістю польоту.
Технічні характеристики Firefly:
- вантажопідйомність — до 45 кг;
- тривалість польоту — у 10 разів довша, ніж у еквівалентних електричних БПЛА;
- генерація енергії — до 2 кіловат безперервної потужності під час польоту;
- швидкість — 100–160 км/год.
"Система приводу PHEM — це справжній інженерний прорив у цій галузі. У послідовних гібридах акумулятор заряджається за допомогою генератора. У паралельних гібридах бензиновий двигун і електродвигун працюють одночасно на кожному роторі, що є принципово ефективнішим і забезпечує справжню резервність на рівні кожного ротора", — зауважив експерт порталу DroneXL Рафаель Суарес.
Повідомляється, що цю архітектуру захищено п'ятьма патентами. Військово-морські сили США виділили 3,74 мільйона доларів на її адаптацію для використання на кораблях.
