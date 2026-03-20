Кибератака на Китай: хакеры получили доступ к секретной информации об испытаниях оружия

В Китае из Национального суперкомпьютерного центра в Тяньцзине хакеры похитили 10 петабайтов внутренней информации об испытаниях оружия.

Значительная часть этих данных имеет гриф секретности, сообщил NetAskari на платформе Substack.

Первые сообщения о продаже базы данных появились на одном из форумов в dark net от пользователя под псевдонимом "airborneshark1".

За полный доступ к набору данных злоумышленники требуют значительные суммы, предлагая предварительно ознакомиться с перечнем добытых файлов за 3000 долларов.

Ответственность за кибератаку взяла на себя группировка Flaming China, чей Telegram-канал функционирует с начала февраля 2026 года.

Продажа базы данных Национального суперкомпьютерного центра Китая в dark net

Национальный суперкомпьютерный центр в Тяньцзине является государственным объектом стратегического значения. Он предоставляет ресурсы для сложных цифровых симуляций — от анализа погодных моделей до физического моделирования оружия, чем активно пользуются военные подрядчики Китая.

Відео дня

Анализ обнародованных образцов данных свидетельствует об их подлинности. В свободном доступе оказались изображения внутренних директорий, учетные данные пользователей, технические руководства в формате PDF и результаты испытаний радарных систем.

Отдельный блок данных посвящен виртуальным симуляциям атак на авианосцы и бункерные сооружения. Хакеры также обнародовали видеоматериалы с анимированными процессами испытаний боевых частей ракет.

Часть утечки содержит сложные таблицы и бинарные файлы, связанные с проектом под названием Stealth. В документах упоминаются американские беспилотники X-47B и системы SurroOpt.

Среди похищенных материалов обнаружили документы с грифом "секретно сроком на 10 лет". Один из отчетов за 2025 год содержит результаты тестирования бетонобойных боеприпасов и физические модели систем, имитирующих поражение пусковых установок HIMARS.

Модель боевой части из данных Национального суперкомпьютерного центра Китая

Вскоре после первых сообщений о взломе Академия наук Китая исключила нескольких высокопоставленных чиновников, причастных к военным разработкам, в частности главного конструктора истребителя J-20 Ян Вэя.

Масштаб утечки, если заявленный объем в 10 петабайтов (10 240 терабайт) подтвердится, может стать самым большим ударом по оборонной промышленности КНР за последние десятилетия.

Напомним, в Польше сорвали кибератаку на ядерный центр.

Фокус также писал о том, что Китай заявил о создании новой ИИ-технологии против роев дронов.