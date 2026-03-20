Кібератака на Китай: хакери отримали доступ до секретної інформації про випробування зброї

В Китаї із Національного суперкомп’ютерного центру в Тяньцзіні хакери викрали 10 петабайтів внутрішньої інформації про випробування зброї.

Значна частина цих даних має гриф секретності, повідомив NetAskari на платформі Substack.

Перші повідомлення про продаж бази даних з’явилися на одному з форумів у dark net від користувача під псевдонімом "airborneshark1".

За повний доступ до набору даних зловмисники вимагають значні суми, пропонуючи попередньо ознайомитися з переліком здобутих файлів за 3000 доларів.

Відповідальність за кібератаку взяло на себе угруповання Flaming China, чий Telegram-канал функціонує з початку лютого 2026 року.

Продаж бази даних Національного суперкомп"ютерного центру Китаю у dark net Фото: Скриншот

Національний суперкомп’ютерний центр у Тяньцзіні є державним об’єктом стратегічного значення. Він надає ресурси для складних цифрових симуляцій — від аналізу погодних моделей до фізичного моделювання зброї, чим активно користуються військові підрядники Китаю.

Відео дня

Аналіз оприлюднених зразків даних свідчить про їхню справжність. У вільному доступі опинилися зображення внутрішніх директорій, облікові дані користувачів, технічні посібники у форматі PDF та результати випробувань радарних систем.

Окремий блок даних присвячений віртуальним симуляціям атак на авіаносці та бункерні споруди. Хакери також оприлюднили відеоматеріали з анімованими процесами випробувань бойових частин ракет.

Частина витоку містить складні таблиці та бінарні файли, пов’язані з проєктом під назвою Stealth. У документах згадуються американські безпілотники X-47B та системи SurroOpt.

Серед викрадених матеріалів виявили документи з грифом "секретно терміном на 10 років". Один із звітів за 2025 рік містить результати тестування бетонобійних боєприпасів та фізичні моделі систем, що імітують ураження пускових установок HIMARS.

Модель бойової частини із даних Національного суперкомп"ютерного центру Китаю Фото: Відкриті джерела

Невдовзі після перших повідомлень про злам Академія наук Китаю виключила кількох високопосадовців, причетних до військових розробок, зокрема головного конструктора винищувача J-20 Ян Вея.

Масштаб витоку, якщо заявлений обсяг у 10 петабайтів (10 240 терабайт) підтвердиться, може стати найбільшим ударом по оборонній промисловості КНР за останні десятиліття.

