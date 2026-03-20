Пилот дрона DJI поднял человека на 10 метров в воздух: теперь ему запрещено управлять БПЛА (фото)

В Китае мужчина доставил своего подчиненного на склон холма с помощью дрона DJI, предназначенного для опрыскивания цитрусовых деревьев.

Оператор БПЛА по имени Чжэн поднял человека на высоту более 10 метров, пренебрегая правилами безопасности. Компания DJI Innovations обнаружила этот инцидент во время плановой проверки и приняла меры, пишет китайский портал NEWUAS.

Дрон DJI поднял человека Дрон DJI поднял человека

Правила DJI строго ограничивают нецелевое использование сельскохозяйственных дронов в Китае, включая полеты над толпами в густонаселенных районах, перевозку и подъем людей и умышленное повреждение чужого имущества. Компания предупреждает об этом пилотов на специальных курсах.

Поскольку Чжэн нарушил эти правила, DJI аннулировала его сертификат оператора сельскохозяйственного дрона. Мужчине также запретили подавать заявку на получение нового разрешения в течение года.

В своем заявлении DJI Innovations отметила, что сельскохозяйственные дроны предназначены исключительно для работ в аграрном секторе, лесном хозяйстве, животноводстве и рыболовстве.

"Сельскохозяйственные дроны — это инструменты для содействия сельскохозяйственному производству, а не транспортные средства для незаконных и рискованных операций", — сказал представитель компании.

