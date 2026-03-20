Пілот дрона DJI підняв людину на 10 метрів у повітря: тепер йому заборонено керувати БПЛА (фото)

У Китаї чоловік доставив свого підлеглого на схил пагорба за допомогою дрона DJI, призначеного для обприскування цитрусових дерев.

Оператор БПЛА на ім’я Чжен підняв людину на висоту понад 10 метрів, знехтувавши правилами безпеки. Компанія DJI Innovations виявила цей інцидент під час планової перевірки та вжила заходів, пише китайський портал NEWUAS.

Правила DJI строго обмежують нецільове використання сільськогосподарських дронів у Китаї, включаючи польоти над натовпами в густонаселених районах, перевезення та підйом людей та навмисне пошкодження чужого майна. Компанія попереджає про це пілотів на спеціальних курсах.

Оскільки Чжен порушив ці правила, DJI анулювала його сертифікат оператора сільськогосподарського дрона. Чоловіку також заборонили подавати заявку на отримання нового дозволу впродовж року.

У своїй заяві DJI Innovations наголосила, що сільськогосподарські дрони призначені виключно для робіт в аграрному секторі, лісовому господарстві, тваринництві та рибальстві.

"Сільськогосподарські дрони — це інструменти для сприяння сільськогосподарському виробництву, а не транспортні засоби для незаконних та ризикованих операцій", — сказав представник компанії.

