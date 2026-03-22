Российские хакеры взломали аккаунты в Signal: целью стали политики, военные и журналисты

Хакеры, связанные с российскими спецслужбами, совершили масштабную атаку на пользователей мессенджера Signal и получили доступ к тысячам аккаунтов.

Жертвами атак стали политики, военные и журналисты, пишет Reuters.

В совместном сообщении Федеральное бюро расследований США (ФБР) и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) сообщили, что злоумышленники получили доступ к тысячам аккаунтов.

В ведомствах уточнили, что хакеры связаны с российскими спецслужбами, однако других подробностей не раскрыли.

По данным ФБР и CISA, целью атак стали лица, представляющие интерес для разведки:

нынешние и бывшие правительственные чиновники США;

военные;

политические деятели;

журналисты.

Отмечается, что именно шифрование Signal хакерам не удалось взломать. Доступ к аккаунтам они получали путем социальной инженерии — выдавали себя за сотрудников служб безопасности и заставляли пользователей передавать свои коды подтверждения.

Компания Signal и посольство России в Вашингтоне пока не предоставили комментариев на запросы журналистов.

Напомним, хакеры получили доступ к секретной информации об испытаниях оружия Китаем.

Фокус также писал о том, что 1,8 миллиардам пользователей iPhone угрожает изощренная атака хакеров.