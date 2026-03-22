Російські хакери зламали акаунти в Signal: ціллю стали політики, військові та журналісти

Хакери, пов'язані з російськими спецслужбами, здійснили масштабну атаку на користувачів месенджера Signal та отримали доступ до тисяч акаунтів.

Жертвами атак стали політики, військові та журналісти, пише Reuters.

У спільному повідомленні Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) та Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) повідомили, що зловмисники отримали доступ до тисяч акаунтів.

У відомствах уточнили, що хакери, пов'язані з російськими спецслужбами, проте інших подробиць не розкрили.

За даними ФБР та CISA, ціллю атак стали особи, які становлять інтерес для розвідки:

нинішні та колишні урядовці США;

військові;

політичні діячі;

журналісти.

Зазначається, що саме шифрування Signal хакерам не вдалось зламати. Доступ до акаунтів вони отримували шляхом соціальної інженерії — видавали себе за співробітників служб безпеки та змушували користувачів передавати свої коди підтвердження.

Компанія Signal та посольство Росії у Вашингтоні наразі не надали коментарів на запити журналістів.

