Для ВСУ создали новый БПЛА-бомбардировщик Bulldog: в чем его особенность

Украинская компания Roboneers представила новый многофункциональный беспилотный летательный аппарат Bulldog.

Дрон Bulldog может сбрасывать взрывчатку на врага, а также выполнять роль ретранслятора для других беспилотников. Об этом пишет Defender Media со ссылкой на Roboneers.

Важно

"Это копия "Шахеда": в Британии показали испытания нового беспилотника (видео)

По данным разработчиков, Bulldog способен обеспечивать устойчивую радиосвязь между наземными и воздушными объектами в плотной застройке и при сложных рельефах. Кроме того, БПЛА выполняет роль бомбардировщика.

Новый беспилотник Roboneers имеет защищенный канал управления, который позволяет работать в условиях ограниченной видимости, потери GPS, повышенной влажности и пыли, а также ночью. Сейчас он находится на этапе тестирования.

Технические характеристики дрона Bulldog:

Відео дня

дальность полета — до 20 км;

полезная нагрузка — до 10 кг;

крейсерская скорость — 12-15 м/с;

продолжительность полета — до 70 минут без нагрузки.

Напомним, американская компания Parallel Flight Technologies разработала беспилотник Firefly, использующий запатентованную гибридную систему движения.

Фокус также сообщал, что компания Armolab представила прототип наземного роботизированного комплекса Mamont для габаритных грузов.