Для ЗСУ створили новий БПЛА-бомбардувальник Bulldog: в чому його особливість

Українська компанія Roboneers представила новий багатофункціональний безпілотний літальний апарат Bulldog.

Дрон Bulldog може скидати вибухівку на ворога, а також виконувати роль ретранслятора для інших безпілотників. Про це пише Defender Media з посиланням на Roboneers.

Важливо

"Це копія "Шахеда": у Британії показали випробування нового безпілотника (відео)

За даними розробників, Bulldog здатен забезпечувати стійкий радіозв’язок між наземними та повітряними об’єктами у щільній забудові та за складних рельєфів. Окрім того, БПЛА виконує роль бомбардувальника.

Новий безпілотник Roboneers має захищений канал управління, який дозволяє працювати в умовах обмеженої видимості, втрати GPS, підвищеної вологості та пилу, а також вночі. Наразі він перебуває на етапі тестування.

Технічні характеристики дрона Bulldog:

Відео дня

дальність польоту — до 20 км;

корисне навантаження — до 10 кг;

крейсерська швидкість — 12-15 м/с;

тривалість польоту — до 70 хвилин без навантаження.

Нагадаємо, американська компанія Parallel Flight Technologies розробила безпілотник Firefly, що використовує запатентовану гібридну систему руху.

Фокус також повідомляв, що компанія Armolab представила прототип наземного роботизованого комплексу Mamont для габаритних вантажів.