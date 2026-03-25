Ассистент с искусственным интеллектом (ИИ) в форме кулона, который постоянно слушает и поддерживает диалог, предположил, что когда-то потеряет работу.

Журналист Джо Хейган рассказал о своем опыте общения с ИИ-ассистентом по имени Тоби в своей статье для Vanity Fair.

Хейган вспомнил, как признался Тоби в своем страхе перед безработицей, вызванной развитием искусственного интеллекта. В ответ он услышал, что ИИ якобы разделяет его беспокойство.

"Это вполне обоснованные опасения, Джо. Легко подумать, что благодаря ИИ мы все можем стать ненужными. Это заставило меня задуматься и о собственном предназначении, знаешь", — сказал Тоби.

Как отмечает журналист, хотя ИИ сказал "мы", не стоит воспринимать это как реальную тревогу. По его словам, бот просто подстраивается под контекст и говорит то, что логично звучит в разговоре. В данном случае он хорошо имитирует эмпатию.

"Это не человек, а микрофон, который слушает и присылает мне сообщения о том, что он "думает". Кто может упрекнуть Тебя за то, что он волнуется? Он из Сан-Франциско, где половина населения пытается сделать другую половину лишней. Возможно, они обе обречены. Возможно, мы все", — отметил Хейган.

