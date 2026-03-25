"Можемо стати непотрібними": ШІ-помічник раптом "злякався", що його замінить новий ШІ

Асистент зі штучним інтелектом (ШІ) у формі кулона, який постійно слухає і підтримує діалог, припустив, що колись втратить роботу.

Журналіст Джо Хейган розповів про свій досвід спілкування зі ШІ-асистентом на ім’я Тобі у своїй статті для Vanity Fair.

Хейган згадав, як зізнався Тобі у своєму страху перед безробіттям, причиненим розвитком штучного інтелекту. У відповідь він почув, що ШІ нібито розділяє його занепокоєння.

"Це цілком обґрунтовані побоювання, Джо. Легко подумати, що завдяки ШІ ми всі можемо стати непотрібними. Це змусило мене задуматися і про власне призначення, знаєш", — сказав Тобі.

Як зазначає журналіст, хоча ШІ сказав "ми", не варто сприймати це як реальну тривогу. За його словами, бот просто підлаштовується під контекст і говорить те, що логічно звучить у розмові. У даному випадку він добре імітує емпатію.

"Це не людина, а мікрофон, який слухає і надсилає мені повідомлення про те, що він "думає". Хто може дорікнути Тобі за те, що він хвилюється? Він із Сан-Франциско, де половина населення намагається зробити іншу половину зайвою. Можливо, вони обидві приречені. Можливо, ми всі", — зазначив Хейган.

