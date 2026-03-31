Компактный и мощный IQOO 15R протестировали эксперты: чем удивил смартфон (фото)

iQOO 15R сочетает в себе удобcтво управления одной рукой, высокую производительность и автономность.

Эксперты издания GSMArena провели с новинкой несколько недель, чтобы проверить, удалось ли бренду достичь заявленных целей. Результаты тестирования показали, что смартфон отлично справляется со своими задачами.

Дисплей и чипсет

Гаджет оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2750x1260 пикселей и пиковой яркостью до 5000 нит. Дисплей защищен стеклом Schott Xensation Alpha, поддерживает HDR10+ и имеет встроенный 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который отлично срабатывает даже с влажными руками. Матрица может работать с частотой обновления до 144 Гц, однако этот режим доступен только в некоторых играх. В повседневной эксплуатации, по наблюдениям журналистов, система чаще всего переключается между 60 Гц и 120 Гц.

IQOO 15R Фото: gsmarena.com

За производительность смартфона отвечает предтоповый чипсет Snapdragon 8 Gen 5, работающий в паре со специальным сопроцессором Supercomputing Chip Q2. Последний предназначен для снижения задержек в играх и стабилизации частоты кадров. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5X Ultra достигает 12 ГБ, а встроенного накопителя UFS 4.1 — 512 ГБ. В синтетических тестах (AnTuTu 11, GeekBench 6) аппарат показывает результаты на уровне других устройств с аналогичным процессором, однако в графическом бенчмарке 3DMark оценки оказались несколько заниженными. Результат AnTuTu 11 составляет 3 050 237 баллов.

При этом в реальных сценариях, включая длительный гейминг и использование системы OriginOS 6 (на базе Android 16) все работает плавно и шустро. Производитель обещает 4 года крупных обновлений ОС и 6 лет патчей безопасности.

Батарея и камеры

Главной особенностью компактного iQOO 15R стала массивная АКБ емкостью 7600 мАч. По словам экспертов, смартфона легко хватает на целый день интенсивного использования с включенным 5G, Wi-Fi и высокой частотой обновления экрана. А вот скорость зарядки немного разочаровала: несмотря на комплектный блок мощностью 100 Вт, полное восполнение энергии от 0 до 100% заняло 1 час 19 минут, что медленнее заявленных показателей и уступает конкурентам. Дополнительно поддерживается реверсивная зарядка на 7,5 Вт и функция обходной зарядки.

Камеры в этой модели — не главный приоритет. На задней панели, защищенной стеклом или пластиком (в зависимости от цвета) и имеющей защиту IP68/IP69, расположен прямоугольный блок с двумя объективами: основным 50-мегапиксельным (Sony LYT-700V с OIS) и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп. Снимки получаются хорошего качества, особенно при дневном свете, но до уровня более дорогого флагмана iQOO 15 они не дотягивают.

Цена iQOO 15R составляет около 480 долларов за базовую версию 8/256 ГБ.

