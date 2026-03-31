Компактний і потужний IQOO 15R протестували експерти: чим здивував смартфон (фото)

iQOO 15R поєднує в собі зручність керування однією рукою, високу продуктивність і автономність.

Експерти видання GSMArena провели з новинкою кілька тижнів, щоб перевірити, чи вдалося бренду досягти заявлених цілей. Результати тестування показали, що смартфон відмінно справляється зі своїми завданнями.

Дисплей і чипсет

Гаджет оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 2750x1260 пікселів і піковою яскравістю до 5000 ніт. Дисплей захищений склом Schott Xensation Alpha, підтримує HDR10+ і має вбудований 3D-ультразвуковий сканер відбитків пальців, який відмінно спрацьовує навіть із вологими руками. Матриця може працювати з частотою оновлення до 144 Гц, однак цей режим доступний лише в деяких іграх. У повсякденній експлуатації, за спостереженнями журналістів, система найчастіше перемикається між 60 Гц і 120 Гц.

IQOO 15R Фото: gsmarena.com

За продуктивність смартфона відповідає передтоповий чипсет Snapdragon 8 Gen 5, що працює в парі зі спеціальним співпроцесором Supercomputing Chip Q2. Останній призначений для зниження затримок в іграх і стабілізації частоти кадрів. Об'єм оперативної пам'яті стандарту LPDDR5X Ultra досягає 12 ГБ, а вбудованого накопичувача UFS 4.1 — 512 ГБ. У синтетичних тестах (AnTuTu 11, GeekBench 6) апарат показує результати на рівні інших пристроїв з аналогічним процесором, однак у графічному бенчмарку 3DMark оцінки виявилися дещо заниженими. Результат AnTuTu 11 становить 3 050 237 балів.

Водночас у реальних сценаріях, включно з тривалим геймінгом і використанням системи OriginOS 6 (на базі Android 16), все працює плавно і спритно. Виробник обіцяє 4 роки великих оновлень ОС і 6 років патчів безпеки.

Батарея і камери

Головною особливістю компактного iQOO 15R стала масивна АКБ ємністю 7600 мАг. За словами експертів, смартфона легко вистачає на цілий день інтенсивного використання з увімкненим 5G, Wi-Fi і високою частотою оновлення екрана. А ось швидкість зарядки трохи розчарувала: незважаючи на комплектний блок потужністю 100 Вт, повне поповнення енергії від 0 до 100% зайняло 1 годину 19 хвилин, що повільніше заявлених показників і поступається конкурентам. Додатково підтримується реверсивна зарядка на 7,5 Вт і функція обхідної зарядки.

Камери в цій моделі — не головний пріоритет. На задній панелі, захищеній склом або пластиком (залежно від кольору), що має захист IP68/IP69, розташовано прямокутний блок із двома об'єктивами: основним 50-мегапіксельним (Sony LYT-700V з OIS) і 8-мегапіксельним надширококутним. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 32 Мп. Знімки виходять хорошої якості, особливо при денному світлі, але до рівня дорожчого флагмана iQOO 15 вони не дотягують.

Ціна iQOO 15R становить близько 480 доларів за базову версію 8/256 ГБ.

