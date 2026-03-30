Не хуже iPhone: назван смартфон на Android, который порадует качеством видеосъемки (фото)
Компания Vivo готовится выпустить на мировом рынке новый смартфон X300 Ultra, оснащенный мощной системой задних камер.
Vivo X300 Ultra позиционируется как смартфон, способный конкурировать с iPhone в сфере видеосъемки. Детали раскрыл портал Android Authority.
Сообщается, что Vivo X300 Ultra стал первым телефоном, оснащенным 200-мегапиксельной основной камерой Sony LYT-901. По размеру сенсора он превосходит все существующие 200-мегапиксельные камеры смартфонов, включая камеру флагмана Samsung Galaxy S26 Ultra.
Vivo X300 Ultra получил 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру LYT-818 (1/1,28 дюйма), как и его предшественник Vivo X200 Ultra. Однако, по данным компании, более новая модель предлагает лучшую стабилизацию для съемки в движении.
"В любом случае, эта сверхширокоугольная камера превосходит те, что можно увидеть на других телефонах Android. Поэтому не удивляйтесь, если X300 Ultra будет делать более яркие и чистые сверхширокоугольные снимки, чем телефоны конкурентов", — отметили эксперты.
Кроме того, Vivo X300 Ultra имеет 200-мегапиксельную 85-миллиметровую перископную камеру. Vivo утверждает, что эта камера предлагает стабилизацию CIPA 7.0, автофокусировку со скоростью 60 кадров/с в режиме моментальной съемки и различные оптимизации (например, HDR, цвет, энергопотребление).Важно
Новый флагман Vivo также может похвастаться рядом других функций, связанных с камерой. Например, поддержка профессионального кодека APV обеспечивает видеозапись высокого качества и поддерживает профессиональные рабочие процессы.
Среди других интересных опций камеры — обновленный режим Pro Video, система с четырьмя микрофонами и шестью пресетами аудиозаписи, возможность предварительного просмотра собственных 3D LUT в видоискателе и видео Log 4K/120 кадров/с, а также опция видео Film Style, которая снимает широкоугольное видео 2.4:1 с кинематографической эстетикой.
Внешние объективы
Vivo X300 Ultra будет поддерживать дополнительный телеобъектив 200 мм под названием Lipstick 200 и совершенно новый внешний объектив 400 мм под названием Cannon 400, который обеспечивает примерно 17-кратное увеличение.
Для тех, кому недостаточно новых внешних объективов, Vivo предлагает дополнительный кронштейн для съемки видео. Он поддерживает различные крепления типа "cold-shoe", физические кнопки зума и затвора, имеет встроенный вентилятор охлаждения и раму для крепления дополнительных объективов.
Напомним, эксперты сравнили камеры двух главных флагманов 2026 года — Samsung Galaxy S26 Ultra и Apple iPhone 17 Pro Max.
Фокус также сообщал, что новый смартфон RugOne Xsnap 7 Pro вызвал ажиотаж из-за встроенной экшн-камеры.