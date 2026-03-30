Не гірше за iPhone: названо смартфон на Android, який порадує якістю відеозйомки (фото)
Компанія Vivo готується випустити на світовому ринку новий смартфон X300 Ultra, оснащений потужною системою задніх камер.
Vivo X300 Ultra позиціонується як смартфон, здатний конкурувати з iPhone у сфері відеозйомки. Деталі розкрив портал Android Authority.
Повідомляється, що Vivo X300 Ultra став першим телефоном, оснащеним 200-мегапіксельною основною камерою Sony LYT-901. За розміром сенсора він перевершує всі існуючі 200-мегапіксельні камери смартфонів, включно з камерою флагмана Samsung Galaxy S26 Ultra.
Vivo X300 Ultra отримав 50-мегапіксельну надширококутну камеру LYT-818 (1/1,28 дюйма), як і його попередник Vivo X200 Ultra. Однак, за даними компанії, новіша модель пропонує кращу стабілізацію для зйомки в русі.
"У будь-якому разі, ця надширококутна камера перевершує ті, що можна побачити на інших телефонах Android. Тож не дивуйтеся, якщо X300 Ultra робитиме яскравіші та чистіші надширококутні знімки, ніж телефони конкурентів", — наголосили експерти.
Окрім того, Vivo X300 Ultra має 200-мегапіксельну 85-міліметрову перископну камеру. Vivo стверджує, що ця камера пропонує стабілізацію CIPA 7.0, автофокусування зі швидкістю 60 кадрів/с у режимі моментальної зйомки та різні оптимізації (наприклад, HDR, колір, енергоспоживання).Важливо
Новий флагман Vivo також може похвалитися низкою інших функцій, пов'язаних з камерою. Наприклад, підтримка професійного кодека APV забезпечує відеозапис високої якості та підтримує професійні робочі процеси.
Серед інших цікавих опцій камери — оновлений режим Pro Video, система з чотирма мікрофонами та шістьма пресетами аудіозапису, можливість попереднього перегляду власних 3D LUT у видошукачі та відео Log 4K/120 кадрів/с, а також опція відео Film Style, яка знімає ширококутне відео 2.4:1 з кінематографічною естетикою.
Зовнішні об'єктиви
Vivo X300 Ultra підтримуватиме додатковий телеоб'єктив 200 мм під назвою Lipstick 200 та абсолютно новий зовнішній об'єктив 400 мм під назвою Cannon 400, який забезпечує приблизно 17-кратне збільшення.
Для тих, кому недостатньо нових зовнішніх об'єктивів, Vivo пропонує додатковий кронштейн для зйомки відео. Він підтримує різні кріплення типу "cold-shoe", фізичні кнопки зуму та затвора, має вбудований вентилятор охолодження та раму для кріплення додаткових об'єктивів.
