Подделки SSD-накопителей становятся удивительно похожими на оригинал: как их распознать (фото)

На фоне стремительного подорожания SSD и оперативной памяти все чаще можно встретить подделки этих продуктов. Некоторые копии изготовлены настолько искусно, что их тяжело распознать.

Недавно обнаруженная подделка SSD Samsung 990 Pro оказалась удивительно похожей на оригинал. Один из таких поддельных накопителей исследовали специалисты японского издания Akiba PC Hotline!.

Как отмечают эксперты, коробка поддельного SSD-накопителя почти не отличается от коробки оригинального диска. В конце концов им удалось найти лишь одно мелкое отличие — разъем для подвешивания на полках, которого не хватает в оригинале.

Коробки оригинального и фейкового SSD Samsung 990 Pro оригинального и фейкового SSD Фото: Akiba PC Hotline

Сам поддельный Samsung 990 Pro имеет наклейку, которая очень точно имитирует оригинал. Хотя на первый взгляд он выглядит аутентичным, при более детальном рассмотрении можно заметить существенные расхождения.

Специалисты отметили, что Samsung 990 Pro использует фирменный контроллер SSD Pascal, тогда как подделка получила контроллер SSD Maxio MAP1602, который имеет другой дизайн и меньше по размеру. На задней панели поддельного SSD даже указан номер модели Maxio.

Подделка и оригинал SSD Samsung 990 Pro SSD 990 Pro Фото: Akiba PC Hotline

Еще одно ключевое различие заключается в DRAM и NAND. Samsung 990 Pro оснащен памятью LPDDR4, компонентом, отсутствующим в подделке из-за отсутствия DRAM в контроллере SSD Maxio MAP1602. Что касается NAND, то в оригинале используется флэш-память Samsung 176-Layer V-NAND TLC, тогда как тип подделки остается неизвестным.

Подделка против оригинала: что показывают тесты

По данным специалистов, подделка Samsung 990 Pro может ввести в заблуждение не только внешним видом, но и своей производительностью. К такому выводу они пришли после тестирования накопителей на CrystalDiskMark.

Подделка SSD Samsung 990 Pro под SSD Samsung 990 Pro Фото: Akiba PC Hotline

В ходе тестирования фейковый Samsung 990 Pro обеспечил последовательную скорость чтения и записи до 7255 МБ/с и 6090 МБ/с. Это лишь немного меньше номинальных скоростей Samsung 990 Pro 1TB, которые составляют 7450 МБ/с и 6900 МБ/с.

"До сих пор все поддельные продукты Samsung, с которыми мы сталкивались, были гораздо медленнее оригинальных изделий, поэтому было неожиданно, что подделка может работать так близко к оригинальной", — отметили эксперты.

Сколько еще продлится дефицит памяти на рынке: аналитики назвали неутешительный срок (фото)

Тест на H2testw также показал, что фейк действительно имеет заявленную емкость 1 ТБ. Однако в реальном сценарии поддельный SSD завершил передачу видеофайла размером 397,2 ГБ за 25 минут 20 секунд (261 МБ/с), тогда как оригинал справился с этой задачей всего за 3 минуты 33 секунды (1861 МБ/с).

"Исходя из этих результатов, похоже, что поддельный продукт сочетает контроллер Maxio SSD с, вероятно, флэш-памятью NAND типа QLC. Хотя он достигает пиковой производительности, близкой к оригинальному 990 PRO, благодаря активной защите кэша SLC, он страдает от чрезвычайного снижения скорости, когда кэш SLC заканчивается", — подытожили в издании.

Напомним, Samsung собирается представить твердотельный накопитель E3.S емкостью 256 ТБ, что стало возможным благодаря усовершенствованиям в корпусе NAND.

Фокус также сообщал, что вслед за дефицитом оперативной памяти (DRAM) и чипов NAND, мир столкнулся с нехваткой жестких дисков.