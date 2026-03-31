Підробки SSD-накопичувачів стають напрочуд схожими на оригінал: як їх розпізнати (фото)

На тлі стрімкого подорожчання SSD та оперативної пам'яті дедалі частіше можна зустріти підробки цих продуктів. Деякі копії виготовлені настільки майстерно, що їх тяжко розпізнати.

Нещодавно виявлена підробка SSD Samsung 990 Pro виявилась напрочуд подібною до оригіналу. Один з таких підроблених накопичувачів дослідили фахівці японського видання Akiba PC Hotline!.

Як зазначають експерти, коробка підробленого SSD-накопичувача майже не відрізняється від коробки оригінального диска. Зрештою їм вдалося знайти лише одну дрібну відмінність — роз'єм для підвішування на полицях, якого бракує в оригіналі.

Коробки оригінального та фейкового SSD Samsung 990 Pro Фото: Akiba PC Hotline

Сам підроблений Samsung 990 Pro має наклейку, яка дуже точно імітує оригінал. Хоча на перший погляд він виглядає автентичним, при детальнішому розгляді можна помітити суттєві розбіжності.

Фахівці зауважили, що Samsung 990 Pro використовує фірмовий контролер SSD Pascal, тоді як підробка отримала контролер SSD Maxio MAP1602, який має інший дизайн та менший за розміром. На задній панелі підробленого SSD навіть вказано номер моделі Maxio.

Підробка та оригінал SSD Samsung 990 Pro Фото: Akiba PC Hotline

Ще одна ключова відмінність полягає в DRAM та NAND. Samsung 990 Pro оснащений пам'яттю LPDDR4, компонентом, відсутнім у підробці через відсутність DRAM у контролері SSD Maxio MAP1602. Що стосується NAND, то в оригіналі використовується флеш-пам'ять Samsung 176-Layer V-NAND TLC, тоді як тип підробки залишається невідомим.

Підробка проти оригіналу: що показують тести

За даними фахівців, підробка Samsung 990 Pro може ввести в оману не лише зовнішнім виглядом, але й своєю продуктивністю. До такого висновку вони дійшли після тестування накопичувачів на CrystalDiskMark.

Підробка SSD Samsung 990 Pro Фото: Akiba PC Hotline

В ході тестування фейковий Samsung 990 Pro забезпечив послідовну швидкість читання та запису до 7255 МБ/с та 6090 МБ/с. Це лише трохи менше за номінальні швидкості Samsung 990 Pro 1TB, які становлять 7450 МБ/с та 6900 МБ/с.

"Досі всі підроблені продукти Samsung, з якими ми стикалися, були набагато повільнішими за оригінальні вироби, тому було несподівано, що підробка може працювати так близько до оригінальної", — зазначили експерти.

Тест на H2testw також показав, що фейк справді має заявлену ємність 1 ТБ. Однак у реальному сценарії підроблений SSD завершив передачу відеофайлу розміром 397,2 ГБ за 25 хвилин 20 секунд (261 МБ/с), тоді як оригінал впорався з цією задачею всього за 3 хвилини 33 секунди (1861 МБ/с).

"Виходячи з цих результатів, схоже, що підроблений продукт поєднує контролер Maxio SSD з, ймовірно, флеш-пам'яттю NAND типу QLC. Хоча він досягає пікової продуктивності, близької до оригінального 990 PRO, завдяки активному захисту кешу SLC, він страждає від надзвичайного зниження швидкості, коли кеш SLC закінчується", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, Samsung збирається представити твердотільний накопичувач E3.S ємністю 256 ТБ, що стало можливим завдяки удосконаленням у корпусі NAND.

Фокус також повідомляв, що слідом за дефіцитом оперативної пам'яті (DRAM) і чипів NAND, світ зіткнувся з нестачею жорстких дисків.