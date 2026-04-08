"Пришло время": Украина должна ограничить социальные сети для несовершеннолетних, — нардеп

Народный депутат Юлия Гришина призвала проработать вопрос безопасности детей в цифровой среде, отметив, что в мире постепенно запрещают социальные сети для детей.

Такие страны, как Австрия, Испания, Франция, Малайзия и Бразилия, уже ограничили соцсети для несовершеннолетних, или уже активно работают над этим вопросом на законодательном уровне. Украине стоит также заняться этим вопросом, заявила председатель подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина во время пленарного заседания 8 апреля.

По данным исследовательской службы Верховной Рады, каждый четвертый подросток в Украине проводит онлайн семь и более часов в день. Четверо из пяти украинских детей имеют аккаунты в Telegram и TikTok. Каждый третий ребенок сталкивается с опасными ситуациями в сети, однако 60% никому об этом не рассказывают.

Война социальным сетям: что придумала Австралия и какие последствия это будет иметь для человечества

Гришина также отметила, что за последние три года количество преступлений против национальной безопасности с участием несовершеннолетних выросло в 43 раза. Согласно исследованию, 22% завербованных Россией — это дети. Учитывая это, нардеп призвала принять меры.

"На сегодня в украинском законодательстве нет никаких ограничений. Нет возрастных ограничений для регистрации, не установлены правила для цифровых платформ. Поэтому коллеги, я думаю пришло время и украинскому парламенту заняться этим вопросом и сделать все для того, чтобы наши дети в цифровой среде были защищены", — сказала Гришина.

Напомним, в прошлом году в Австралии запретили подросткам пользоваться соцсетями, такими как YouTube, Instagram и TikTok.

Фокус также сообщал, что нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев призвал заблокировать в Украине все соцсети.