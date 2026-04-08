"Настав час": Україна має обмежити соціальні мережі для неповнолітніх, — нардепка

Народна депутатка Юлія Гришина закликала опрацювати питання безпеки дітей в цифровому середовищі, зазначивши, що у світі поступово забороняють соціальні мережі для дітей.

Такі країни, як Австрія, Іспанія, Франція Малазія та Бразилія, вже обмежили соцмережі для неповнолітніх, або вже активно працюють над цим питанням на законодавчому рівні. Україні варто також зайнятись цим питанням, заявила голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина під час пленарного засідання 8 квітня.

За даними дослідницької служби Верховної Ради, кожен четвертий підліток в Україні проводить онлайн сім та більше годин на день. Четверо з п’яти українських дітей мають акаунти в Telegram і TikTok. Кожна третя дитина стикається з небезпечними ситуаціями в мережі, однак 60% нікому про це не розповідають.

Війна соціальним мережам: що придумала Австралія і які наслідки це матиме для людства

Гришина також зазначила, що за останні три роки кількість злочинів проти національної безпеки за участі неповнолітніх зросла у 43 рази. Згідно з дослідженням, 22% завербованих Росією — це діти. З огляду на це, нардепка закликала вжити заходів.

"На сьогодні в українському законодавстві немає жодних обмежень. Немає вікових обмежень для реєстрації, не встановлені правила для цифрових платформ. Тому колеги, я думаю настав час і українському парламенту зайнятися цим питанням і зробити все для того, щоб наші діти у цифровому середовищі були захищеними", — сказала Гришина.

Нагадаємо, минулого року в Австралії заборонили підліткам користуватися соцмережами, такими як YouTube, Instagram і TikTok.

Фокус також повідомляв, що нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв закликав заблокувати в Україні всі соцмережі.