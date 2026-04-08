$30 вместо $10 000: украинские студенты создали дешевое решение для разминирования

На студенческом хакатоне Fresh AIR в Одессе представлено новое решение для дистанционного разминирования стоимостью всего 30 долларов.

Проект команды Echo Glow может существенно удешевить процесс разминирования Украины. Об этом пишет dev.ua.

Как отмечают в издании, новый модуль позволяет оператору управлять роботизированной рукой с помощью специальной перчатки, которая считывает движения и передает их на манипулятор в реальном времени. Таким образом, человек может работать со взрывчаткой на безопасном расстоянии.

"На оператора надевается специальная перчатка, система считывает движения и передает их на манипулятор. Человек управляет роботом, будто это его собственная рука. Существующие на рынке комплексы стоят более $10 000, а наш модуль управления обойдется всего в $30 долларов", — пояснил один из участников команды.

По данным портала, в 2026 году в хакатоне приняли участие более 40 команд, что стало рекордом. Параллельно также выросла поддержка партнеров — призовой фонд был увеличен почти вдвое и составляет теперь 100 000 грн.

