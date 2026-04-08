$30 замість $10 000: українські студенти створили дешеве рішення для розмінування

На студентському хакатоні Fresh AIR в Одесі представлено нове рішення для дистанційного розмінування вартістю всього 30 доларів.

Проєкт команди Echo Glow може суттєво здешевити процес розмінування України. Про це пише dev.ua.

Як зазначають у виданні, новий модуль дозволяє оператору керувати роботизованою рукою за допомогою спеціальної рукавички, яка зчитує рухи та передає їх на маніпулятор у реальному часі. Таким чином, людина може працювати з вибухівкою на безпечній відстані.

"На оператора надягається спеціальна рукавичка, система зчитує рухи і передає їх на маніпулятор. Людина керує роботом, ніби це її власна рука. Існуючі на ринку комплекси коштують понад $10 000, а наш модуль управління обійдеться всього у $30 доларів", — пояснив один з учасників команди.

За даними порталу, у 2026 році у хакатоні взяли участь понад 40 команд, що стало рекордом. Паралельно також зросла підтримка партнерів — призовий фонд був збільшений майже вдвічі та складає тепер 100 000 грн.

