"Колоссальный рост цен": несколько лучших бюджетных смартфонов резко подорожали

Компания Motorola существенно повысила цены на некоторые из своих смартфонов среднего класса. Например, стоимость Moto G Play (2026) выросла на целых 50%.

Подорожание смартфонов Motorola произошло фактически за одну ночь и коснулось трех самых популярных моделей — Moto G Play (2026), Moto G (2026) и Moto G Power (2026). На это обратил внимание портал PhoneArena.

Сейчас рост стоимости смартфонов Motorola выглядит следующим образом:

Moto G Play (2026) — от $179.99 до $249.99;

Moto G (2026) — от $199.99 до $299.99;

Moto G Power (2026) — от $299.99 до $399.99.

"Это же какой-то колоссальный рост цен!", — констатировали в издании.

Примечательно, что цена на "обычный" Moto G (2026) выросла больше — на 50%. Базовый Moto G Play (2026) теперь примерно на 39% дороже, чем на момент своего официального дебюта в ноябре 2025 года. В то же время последняя версия Moto G Power выросла в цене на 33%, хотя имеет достаточно скромные обновления по сравнению с предыдущей моделью.

"Дешевая альтернатива Galaxy S26 Ultra": эксперт назвал достойного конкурента Samsung (фото)

Считается, что подорожание смартфонов связано с ростом стоимости микросхем памяти, которое пошатнуло всю индустрию. В то же время издание указывает на то, что Motorola подняла цены радикальнее, чем другие производители техники.

"Трудно смириться (и понять) такое резкое повышение цен, ведь Lenovo, например, недавно сделала Idea Tab среднего класса лишь на 60 долларов дороже, чем раньше, и лишь на 30 долларов добавила прейскурантную цену на Yoga Tab Plus высокого класса", — отметили эксперты.

Напомним, недавно Xiaomi объявила о повышении цен на ряд смартфонов суббренда Redmi.

Фокус также сообщал о подорожании ряда смартфонов от Oppo, OnePlus и Vivo в 2026 году.