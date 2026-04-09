"Колосальне зростання цін": кілька найкращих бюджетних смартфонів різко подорожчали

Компанія Motorola суттєво підвищила ціни на деякі зі своїх смартфонів середнього класу. Наприклад, вартість Moto G Play (2026) зросла на цілих 50%.

Подорожчання смартфонів Motorola відбулося фактично за одну ніч та торкнулося трьох найпопулярніших моделей — Moto G Play (2026), Moto G (2026) та Moto G Power (2026). На це звернув вагу портал PhoneArena.

Наразі зростання вартості смартфонів Motorola виглядає наступним чином:

Moto G Play (2026) — від $179.99 до $249.99;

Moto G (2026) — від $199.99 до $299.99;

Moto G Power (2026) — від $299.99 до $399.99.

"Це ж якесь колосальне зростання цін!", — констатували у виданні.

Примітно, що ціна на "звичайний" Moto G (2026) зросла набільше — на 50%. Базовий Moto G Play (2026) тепер приблизно на 39% дорожчий, ніж на момент свого офіційного дебюту в листопаді 2025 року. Водночас остання версія Moto G Power зросла у ціні на 33%, хоча має досить скромні оновлення порівняно з попередньою моделлю.

Вважається, що подорожчання смартфонів пов'язане зі зростанням вартості мікросхем пам'яті, яке похитнуло всю індустрію. Водночас видання вказує на те, що Motorola підняла ціни радикальніше, ніж інші виробники техніки.

"Важко змиритися (і зрозуміти) таке різке підвищення цін, адже Lenovo, наприклад, нещодавно зробила Idea Tab середнього класу лише на 60 доларів дорожчим, ніж раніше, і лише на 30 доларів додала прейскурантну ціну на Yoga Tab Plus високого класу", — наголосили експерти.

Нагадаємо, нещодавно Xiaomi оголосила про підвищення цін на низку смартфонів суббренду Redmi.

Фокус також повідомляв про подорожчання низки смартфонів від Oppo, OnePlus та Vivo у 2026 році.