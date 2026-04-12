Мощный повербанк для ноутбука: какую модель рекомендуют в Украине (фото)

Для повышения автономности в условиях блэкаутов альтернативой дорогим зарядным станциям способен выступить повербанк высокой емкости.

Фокус собрал детальную информацию о внешнем аккумуляторе Veger Tank Lite Boost 56000 mAh, который умеет заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки. Приводим его спецификации и отзывы покупателей.

Главная особенность Veger Tank Lite Boost — колоссальная емкость литий-полимерной батареи в 56 000 мАч и высокая совокупная выходная мощность до 130 Вт. Это позволяет использовать его как резервный источник питания для энергоемких гаджетов. Повербанк поддерживает современные протоколы быстрой зарядки, включая Power Delivery (PD) и Quick Charge 3.0 (QC3.0), обеспечивая стабильную подачу тока до 5А. Устройство оснащено функцией USB-A Smart, которая автоматически подбирает оптимальную мощность для каждого подключенного гаджета.

Корпус устройства выполнен из прочного ABS-пластика, что делает его пригодным для использования в походах или рабочих поездках. Для удобства контроля за уровнем заряда предусмотрен цифровой LED-дисплей. Система безопасности включает защиту от перенапряжения, перегрузки, перегрева, короткого замыкания и перезаряда.

Повербанк Veger Tank Lite Boost 56000 mAh 130W PD Фото: rozetka.com.ua

Основные характеристики Veger Tank Lite Boost 56000 mAh

Емкость: 56 000 мАч

Тип аккумулятора: Li-Polymer

Максимальная выходная мощность: 130 Вт

Технологии зарядки: Power Delivery (PD), Quick Charge 3.0

Разъемы: USB-C x2 (100 Вт и 30 Вт с поддержкой PD и быстрой зарядки самого повербанка), USB-A x3 (QC 3.0, 18 Вт).

Количество одновременно заряжаемых устройств: до 3

Дополнительно: LED-дисплей, ударопрочный корпус из ABS-пластика

Отзывы покупателей подтверждают заявленные возможности устройства. Главным плюсом пользователи называют огромную емкость: одного заряда хватает, чтобы "не подходить к розетке неделю", если заряжать только смартфон. Также покупатели хвалят способность повербанка заряжать ноутбуки с нуля и поддержку быстрой зарядки в обе стороны (как самого внешнего аккумулятора, так и подключенных к нему устройств). Отмечается и то, что повербанк не теряет заряд при простое.

Однако не обошлось и без недостатков. Один из владельцев сообщил, что спустя месяц эксплуатации перестало работать питание через USB-порты. По словам автора отзыва, это довольно распространенная проблема для данной модели. В таком случае производитель рекомендует обращаться в сервисный центр по гарантии.

Цена Veger Tank Lite Boost 56000 mAh 130W в Украине — 4999 грн.

Ранее сообщалось про лучший повербанк для ноутбука от Ugreen. Выбор внешнего аккумулятора для зарядки ноутбуков требует внимания к показателям выходной мощности. Модель Ugreen Nexode PB722 емкостью 25000 мАч и с суммарной отдачей 200 Вт высокого оценивают эксперты и пользователи.

Также Фокус писал про три емких повербанка с очень быстрой зарядкой. Собрали надежные модели с положительными отзывами.