Потужний повербанк для ноутбука: яку модель рекомендують в Україні (фото)

Для підвищення автономності в умовах блекаутів альтернативою дорогим зарядним станціям здатний виступити повербанк високої ємності.

Фокус зібрав детальну інформацію про зовнішній акумулятор Veger Tank Lite Boost 56000 mAh, який вміє заряджати не тільки смартфони, а й ноутбуки. Наводимо його специфікації та відгуки покупців.

Головна особливість Veger Tank Lite Boost — колосальна ємність літій-полімерної батареї в 56 000 мАг і висока сукупна вихідна потужність до 130 Вт. Це дає змогу використовувати його як резервне джерело живлення для енергоємних гаджетів. Повербанк підтримує сучасні протоколи швидкого заряджання, включно з Power Delivery (PD) і Quick Charge 3.0 (QC3.0), забезпечуючи стабільну подачу струму до 5А. Пристрій оснащений функцією USB-A Smart, яка автоматично підбирає оптимальну потужність для кожного під'єднаного гаджета.

Відео дня

Корпус пристрою виконано з міцного ABS-пластика, що робить його придатним для використання в походах або робочих поїздках. Для зручності контролю за рівнем заряду передбачено цифровий LED-дисплей. Система безпеки включає захист від перенапруги, перевантаження, перегріву, короткого замикання і перезарядження.

Повербанк Veger Tank Lite Boost 56000 mAh 130W PD Фото: rozetka.com.ua

Основні характеристики Veger Tank Lite Boost 56000 mAh

Ємність: 56 000 мАг

56 000 мАг Тип акумулятора: Li-Polymer

Li-Polymer Максимальна вихідна потужність: 130 Вт

130 Вт Технології зарядки: Power Delivery (PD), Quick Charge 3.0

Power Delivery (PD), Quick Charge 3.0 Роз'єми: USB-C x2 (100 Вт і 30 Вт з підтримкою PD і швидкої зарядки самого повербанка), USB-A x3 (QC 3.0, 18 Вт).

USB-C x2 (100 Вт і 30 Вт з підтримкою PD і швидкої зарядки самого повербанка), USB-A x3 (QC 3.0, 18 Вт). Кількість пристроїв, що одночасно заряджаються: до 3

до 3 Додатково: LED-дисплей, ударостійкий корпус з ABS-пластика

Відгуки покупців підтверджують заявлені можливості пристрою. Головним плюсом користувачі називають величезну ємність: одного заряду вистачає, щоб "не підходити до розетки тиждень", якщо заряджати тільки смартфон. Також покупці хвалять здатність повербанка заряджати ноутбуки з нуля і підтримку швидкої зарядки в обидва боки (як самого зовнішнього акумулятора, так і підключених до нього пристроїв). Відзначається і те, що повербанк не втрачає заряд під час простою.

Однак не обійшлося і без недоліків. Один із власників повідомив, що через місяць експлуатації перестало працювати живлення через USB-порти. За словами автора відгуку, це досить поширена проблема для цієї моделі. У такому разі виробник рекомендує звертатися в сервісний центр за гарантією.

Ціна Veger Tank Lite Boost 56000 mAh 130W в Україні — 4999 грн.

