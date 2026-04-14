Бюджетный смартфон Realme с батареей 7000 мАч уже здесь: во сколько оценили новинку

Realme анонсировала бюджетный смартфон Narzo 100 Lite. Модель выделяется аккумулятором емкостью 7000 мАч и дисплеем с высокой частотой обновления по низкой цене.

О технических характеристиках и ценах новинки сообщает портал GSMArena.

Смартфон оборудован 6,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+. Матрица поддерживает частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 900 нит. Заявлено, что сенсор всегда корректно распознает касания влажными или жирными пальцами. Корпус защищен от пыли и брызг воды по стандарту IP64. Устройство доступно в двух цветовых решениях: Frost Silver и Thunder Black (серебристом и черном, оба с градиентом),

Аппарат базируется на процессоре MediaTek Dimensity 6300. Система работает под управлением Android 16 с фирменным интерфейсом Realme UI 7.0. Отвод тепла от компонентов обеспечивает встроенная испарительная камера площадью 5300 квадратных миллиметров. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR4X достигает 6 ГБ. Встроенный накопитель типа eMMC 5.1 вмещает до 128 ГБ. Поддерживается расширение памяти с помощью карт формата microSD.

Расцветки Realme Narzo 100 Lite Фото: Realme

На задней панели расположены светодиодная вспышка и два объектива. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп. Характеристики и назначение второго модуля производитель не уточняет. В каплевидном вырезе дисплея установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера.

Питание обеспечивает батарея на 7000 мАч. Гаджет поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт. Реализованы функции обходного питания (Bypass charging) напрямую к процессору и реверсивной отдачи энергии другим гаджетам. На корпусе предусмотрен разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников.

Продажи смартфона на индийском рынке начнутся 21 апреля. Базовая конфигурация с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 145 долларов (125 евро). Версия на 4/128 ГБ оценена в 155 долларов (130 евро). Топовая модификация с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ обойдется покупателям в 180 долларов (150 евро).

