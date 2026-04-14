Бюджетний смартфон Realme з батареєю 7000 мАг уже тут: у скільки оцінили новинку

Realme анонсувала бюджетний смартфон Narzo 100 Lite. Модель виділяється акумулятором ємністю 7000 мАг і дисплеєм з високою частотою оновлення за низькою ціною.

Про технічні характеристики та ціни новинки повідомляє портал GSMArena.

Смартфон обладнаний 6,8-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+. Матриця підтримує частоту оновлення 144 Гц і пікову яскравість 900 ніт. Заявлено, що сенсор завжди коректно розпізнає торкання вологими або жирними пальцями. Корпус захищений від пилу і бризок води за стандартом IP64. Пристрій доступний у двох колірних рішеннях: Frost Silver і Thunder Black (сріблястому і чорному, обидва з градієнтом),

Апарат базується на процесорі MediaTek Dimensity 6300. Система працює під управлінням Android 16 з фірмовим інтерфейсом Realme UI 7.0. Відведення тепла від компонентів забезпечує вбудована випарна камера площею 5300 квадратних міліметрів. Об'єм оперативної пам'яті стандарту LPDDR4X сягає 6 ГБ. Вбудований накопичувач типу eMMC 5.1 вміщує до 128 ГБ. Підтримується розширення пам'яті за допомогою карт формату microSD.

Забарвлення Realme Narzo 100 Lite Фото: Realme

На задній панелі розташовані світлодіодний спалах і два об'єктиви. Роздільна здатність основної камери становить 13 Мп. Характеристики та призначення другого модуля виробник не уточнює. У краплеподібному вирізі дисплея встановлена 5-мегапіксельна фронтальна камера.

Живлення забезпечує батарея на 7000 мАг. Гаджет підтримує дротову зарядку потужністю 15 Вт. Реалізовано функції обхідного живлення (Bypass charging) безпосередньо до процесора і реверсивної віддачі енергії іншим гаджетам. На корпусі передбачено роз'єм 3,5 мм для підключення дротових навушників.

Продажі смартфона на індійському ринку розпочнуться 21 квітня. Базова конфігурація з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті коштує 145 доларів (125 євро). Версія на 4/128 ГБ оцінена в 155 доларів (130 євро). Топова модифікація з 6 ГБ ОЗП і накопичувачем на 128 ГБ обійдеться покупцям у 180 доларів (150 євро).

