Лучший середняк с емкой батареей: рассекречен смартфон Motorola Edge 70 Pro (фото)

Motorola готовит к выходу новый смартфон среднего класса — Edge 70 Pro. Аппарат обещает стать одним из самых интересных предложений в своем сегменте, предлагая впечатляющий дисплей, емкую АКБ и высокую степень защиты корпуса.

Презентация новинки намечена на 22 апреля, однако страница устройства уже появилась на площадке Flipkart. Утечка раскрыла большинство ключевых спецификаций телефона, пишет Gizmochina.

Одной из главных особенностей Motorola Edge 70 Pro станет его дисплей. Смартфон получит крупную 6,8-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением 1.5K. Экран обладает высокой частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 5200 нит. От царапин дисплей будет защищать стекло Gorilla Glass 7i.

Отдельного внимания заслуживает прочность. Edge 70 Pro сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H, что говорит о его устойчивости к ударам и падениям, но и имеет максимальную защиту от воды и пыли IP68/IP69. Это означает, что смартфон способен выдержать даже мойку под высоким давлением.

Цветовые варианты Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Производительность и автономность

Вычислительным центром аппарата станет производительный чипсет MediaTek Dimensity 8500 Extreme. Он будет работать в тандеме с быстрой оперативной памятью стандарта LPDDR5x объемом до 12 ГБ. Для предотвращения перегрева под высокой нагрузкой инженеры предусмотрели испарительную камеру площадью 4600 кв. мм.

За автономность отвечает массивная батарея емкостью 6500 мАч, которая поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Из коробки смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой Hello UX. Motorola обещает три года обновлений версий Android и пять лет выпуска патчей безопасности.

Главные особенности Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Камеры, звук и цена

Основная камера смартфона получит 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-710, однако подробности об остальных модулях пока не раскрываются. За звук будут отвечать стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Motorola Edge 70 Pro будет доступен в трех цветах, разработанных совместно с институтом Pantone: белый (Lily White) с отделкой под мрамор, зеленый (Tea) с сатиновым блеском и синий (Titan) с текстурой ткани.

Точная цена новинки пока неизвестна, однако эксперты предполагают, что она составит менее 40 000 индийских рупий (около 429 долларов). Кроме того, ожидается выпуск более продвинутой версии — Edge 70 Pro+, отличия которой от стандартной Pro-модели пока держатся в секрете.

