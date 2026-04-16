Новий середняк з ємною батареєю: розсекречено смартфон Motorola Edge 70 Pro (фото)

Motorola готує до виходу новий смартфон середнього класу — Edge 70 Pro. Апарат обіцяє стати однією з найцікавіших пропозицій у своєму сегменті, пропонуючи вражаючий дисплей, ємну АКБ і високий ступінь захисту корпусу.

Презентація новинки намічена на 22 квітня, проте сторінка пристрою вже з'явилася на майданчику Flipkart. Витік розкрив більшість ключових специфікацій телефону, пише Gizmochina.

Однією з головних особливостей Motorola Edge 70 Pro стане його дисплей. Смартфон отримає велику 6,8-дюймову AMOLED-матрицю з роздільною здатністю 1.5K. Екран має високу частоту оновлення до 144 Гц і пікову яскравість 5200 ніт. Від подряпин дисплей захищатиме скло Gorilla Glass 7i.

На окрему увагу заслуговує міцність. Edge 70 Pro сертифікований за стандартом MIL-STD-810H, що свідчить про його стійкість до ударів і падінь, а також має максимальний захист від води та пилу IP68/IP69. Це означає, що смартфон здатний витримати навіть мийку під високим тиском.

Кольорові варіанти Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Продуктивність і автономність

Обчислювальним центром апарата стане продуктивний чипсет MediaTek Dimensity 8500 Extreme. Він працюватиме в тандемі зі швидкою оперативною пам'яттю стандарту LPDDR5x обсягом до 12 ГБ. Для запобігання перегріву під високим навантаженням інженери передбачили випарну камеру площею 4600 кв. мм.

За автономність відповідає масивна батарея ємністю 6500 мАг, яка підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт. З коробки смартфон працюватиме під управлінням операційної системи Android 16 з фірмовою оболонкою Hello UX. Motorola обіцяє три роки оновлень версій Android і п'ять років випуску патчів безпеки.

Головні особливості Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Камери, звук і ціна

Основна камера смартфона отримає 50-мегапіксельний сенсор Sony LYT-710, однак подробиці про решту модулів поки не розкриваються. За звук відповідатимуть стереодинаміки з підтримкою технології Dolby Atmos.

Motorola Edge 70 Pro буде доступний у трьох кольорах, розроблених спільно з інститутом Pantone: білий (Lily White) з оздобленням під мармур, зелений (Tea) із сатиновим блиском і синій (Titan) з текстурою тканини.

Точна ціна новинки поки невідома, проте експерти припускають, що вона становитиме менше 40 000 індійських рупій (близько 429 доларів). Крім того, очікується випуск більш просунутої версії — Edge 70 Pro+, відмінності якої від стандартної Pro-моделі поки тримають у секреті.

