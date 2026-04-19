Уже сбивает "Шахеды": ВСУ начали применять новый японско-украинский дрон

Силы обороны Украины получили первые дроны-перехватчики Terra A1. Проект реализуется через компанию Amazing Drones, в которую инвестирует японская компания Terra Drone.

Дроны Terra A1 уже проходят испытания в Украине, уничтожая российские "Шахеды". Сейчас идет оценка и сбор отзывов о работе перехватчиков в реальных условиях, отмечает Terra Drone.

Сообщается, что дроны Terra A1 разрабатывались с акцентом на быстрое развертывание и простоту эксплуатации. Инженеры опирались на данные, полученные в ходе эксплуатации БПЛА, совершенствуя продукт в соответствии с отзывами пользователей.

По данным компании, сейчас проводится проверка производительности и выявление эксплуатационных проблем в подразделениях, которые уже получили Terra A1. Кроме того, рассматривается возможность дополнительных развертываний и расширения на другие подразделения.

В Terra Drone отметили, что планируют расширить развертывание и нарастить массовое производство после того, как перехватчики Terra A1 продемонстрируют свою эффективность в борьбе с беспилотниками типа "Шахед". Производитель также приводит первые отзывы военных.

"Terra A1 прост в управлении и реагирует очень плавно даже при резких поворотах. Цифровая дневная камера четко фиксирует цели, что чрезвычайно важно для дневных операций. Его безопасность и простота использования четко отражают потребности реальных пользователей", — рассказал начальник подразделения "Антишахед" Сил обороны Черниговской области.

