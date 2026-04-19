Вже збиває "Шахеди": ЗСУ почали застосовувати новий японсько-український дрон

Сили оборони України отримали перші дрони-перехоплювачі Terra A1. Проєкт реалізується через компанію Amazing Drones, у яку інвестує японська компанія Terra Drone.

Дрони Terra A1 вже проходять випробування в Україні, знищуючи зничуючи російські "Шахеди". Наразі триває оцінка та збір відгуків про роботу перехоплювачів у реальних умовах, зазначає Terra Drone.

Повідомляється, що дрони Terra A1 розроблялись з акцентом на швидке розгортання та простоту експлуатації. Інженери спирались на дані, отримані в ході експлуатації БПЛА, вдосконалюючи продукт відповідно до відгуків користувачів.

За даними компанії, зараз проводиться перевірка продуктивності та виявлення експлуатаційних проблем у підрозділах, які вже отримали Terra A1. Окрім того, розглядається можливість додаткових розгортань та розширення на інші підрозділи.

У Terra Drone наголосили, що планують розширити розгортання та наростити масове виробництво після того, як перехоплювачі Terra A1 продемонструють свою ефективність у боротьбі з бепілотниками типу "Шахед". Виробник також наводить перші відгуки військових.

"Terra A1 простий в управлінні та реагує дуже плавно навіть під час різких поворотів. Цифрова денна камера чітко фіксує цілі, що надзвичайно важливо для денних операцій. Його безпека та простота використання чітко відображають потреби реальних користувачів", — розповів начальник підрозділу "Антишахед" Сил оборони Чернігівської області.

Нагадаємо, український морський безпілотник Magura V7 від компанії Uforce тепер здатен запускати дрони-перехоплювачі для знищення ворожих БПЛА.

Фокус також повідомляв, що Сили оборони України знищують до 80% ударних ворожих дронів типу "Шахед", використовуючи 5-6 моделей перехоплювачів.